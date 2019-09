“Estudiantes tiene mucha historia y me pone contento ser parte de ella”

El Bocha recordó sus días en el Demo, los consejos del Tata y Patricio Hernández y también su paso por Boca, próximo rival Pincha

Martín Cabrera

Se acerca el partido contra Boca por la Superliga y la inauguración del nuevo estadio. José Daniel Ponce es una persona indicada para hablar del tema, porque además de haber sido una figura de Estudiantes, pasó por Boca y es una de las personalidades invitadas para jugar -el 9 de noviembre- la exhibición de fútbol en el nuevo césped en 57 y 1.

Desde Chile, país en donde está radicado hace dos décadas, habló con este medio. Contó que está trabajando en una empresa ligada a la minería, que mira todos los partidos del Pincha y que se está preparándose para jugar 10, 20 o 40 minutos con ex compañeros y amigos. “Espero disfrutarlo, sólo tengo que ganarle la batalla al pan”, bromeó respecto a su forma física.

-¿Cómo te estás preparando ?

-Estoy con muchas ganas y ansiedad esperando que llegue el 9/11 para estar en la Ciudad de las Diagonales. Me encanta decirle así a La Plata. Voy a visitar familia y amigos. Extraño mucho. Hace 24 años que estoy radicado acá en Chile. Volver a encontrarme con la gente y viejos compañeros me hace muy feliz. Es como un volver a casa, lo siento así. Le agradezco al Seba (Verón) que me haya invitado y que le abra las puertas a tantos ex jugadores.

-¿Qué cosas te movilizan?

-Son muchos sentimientos muy lindos. Es algo especial. Hay mucha historia y me pone contento ser parte de ella. Se me vienen recuerdos. El otro día me puse a ver fotos del viejo Demo y recordé esa tarde que viajé con un bolsito. Leonel Bartolomé me fue a buscar a Retiro. Llegué a la pensión y estaban los mellizos Gerbai, Llane, Julián Camino, Custodio Mendez, Cristian Guaita, Cachito Solís, Gaby Rena, Pajarito Álvarez, Pupi Cejas y tantos más. Fueron mis hermanos. Al día de hoy compartimos un grupo de Whatsapp.

-¿Cómo fue tu vida en el Demo?

-Lo más importante es que en ese lugar aprendí a valorar a mis viejos. Me dí cuenta lo importante que eran y a quererlos, porque allá en Estudiantes me enseñaron lo que es una familia. Una noche estaba lloraba y mis compañeros me abrazaron. Ese mismo día los sentí como mis hermanos. También me acuerdo de Patricio Hernández, que me aconsejó mucho. Recuerdo que nos regaló a todos los que vivíamos en el Demo un buzo. No teníamos mucha ropa y menos de marca. Esas cosas marcan lo que fue, es y será Estudiantes. En los emprendimientos que tuve a lo largo de mi vida vinculados al fútbol siempre levanté la bandera del sacrificio, el trabajo y la humildad.

-¿Cómo te afectó la muerte del Tata Brown?

-Fue muy duro porque tanto él como Patricio (Hernández) estuvieron mucho al lado mío. José Luis (Brown) me iba a buscar a mi casa en 57 y 14 para llevarme al entrenamiento. Me retaba si llegaba tarde y hasta City Bell me aconsejaba todo el viaje. Aplicó disciplina y entrega. Hoy, con el paso del tiempo, estoy seguro que lo que tengo me lo dio él. Me dolió su partida, me mató (se quiebra en su relato). Me acuerdo que en mi primera concentración me tocó en la mesa con Pezzano, Gottardi, Verón padre, Russo y Trejo. En esa cena me explicaron muchas cosas que luego pasaron en mi estadía en el Club. También me dolió la muerte de Cacho (Malbernat). Me sorprendió porque lo había visto el año pasado y estaba bien.

-¿Qué palpitás del partido del domingo?

-Será muy importante y de mucha trascendencia. Siempre es importante enfrentar a este tipo de rivales. Cuando jugaba contra Boca quería ganarles y la semana era especial. Por supuesto que quiero que gane Estudiantes. Siempre digo lo mismo: “De chiquito era hincha de San Lorenzo, quiero a Boca, pero amo a Estudiantes”.

En el torneo 1988/89 el Bocha Ponce era una de las figuras del equipo albirrojo. Después de un tiempo era animador. Llevaba tres victorias al hilo y recibía a Boca en La Plata. Tremenda expectativa. Pero un día antes Eduardo Solari, el técnico, decidió marginar a Ponce, Killer y Nardoni por un desgaste “físico”.

-¿Qué pasó?

-Estábamos haciendo una campaña muy buena. Boca venía puntero y nosotros trepando, cuarto o quinto. Esperamos mucho ese partido, pero el día previo el técnico (Eduardo Solari) nos sacó. Hoy no me sorprende, por la calaña de técnico que era. Nos falló. Las vueltas de la vida me llevaron al año siguiente a jugar a Boca.

-¿Cómo fue esa experiencia?

-Diferente porque había muchas exigencias y presiones. Pero yo siempre fui igual. Tuve la suerte de salir campeón con Estudiantes y también con Boca.

En el final de la nota, un tanto emocionado pidió una última frase: “Quiero agradeceles a los que me fueron a buscar a Mendoza y a los dirigentes que invirtieron dinero por mí. Me siento feliz que los hinchas por redes sociales me recuerden como un gran jugador que compartió mediocampo con Sabella, Miguel (Russo) y Trobbiani. Yo empecé a jugar al fútbol para poder comprarles la casa a mis viejos. No tenían techo. El día que lo hice me sentí como si hubiera sido campeón del mundo. Y fue gracias a Estudiantes. El 9/11 volveré”.