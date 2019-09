Vándalos sin piedad: destrozaron la Escuela 8 y los chicos se quedaron sin clases

El establecimiento del diagonal 75 y 16 volvió a sufrir un ataque, el tercero desde la vuelta de la vacaciones de invierno. Bronca e indignación

Otra vez cientos de chicos de la escuela primaria 8 Domingo Faustino Sarmiento se quedaron sin clases por un ataque vandálico al edificio de diagonal 74 y 16. Y es el tercer episodio desde la vuelta de las vacaciones de invierno.

Cuando esta mañana los padres llegaban a dejar a sus hijos se encontraron en la puerta con un puñado de policías que impedían la entrada al establecimiento. Allí les explicaban que se había cometido otro acto de vandalismo contra la institución y que las clases de habían suspendido. Las fotos son más que elocuentes. Las imágenes muestran que los atacantes no tuvieron piedad y destrozaron las instalaciones.

Si bien en principio no registraron que hayan robado algún elemento, cosa que no se descartaba, sí cuando esta mañana ingresaron a la institución se encontraron con este desolador cuadro. "No dejaron lugar por romper", aseguraron fuentes cercanas a la investigación.

La madre de un alumno de la Escuela 8, que prefirió mantener su nombre en reserva, contó a eldia.com que "llegamos y salió la directora. Nos dijo que la policía tenía que tomar las huellas y recorrer todo el edificio. Fue un ataque parecido al de la otra vez pero más grave". En tanto que otro papá llamó a la redacción del diario para asegurar que "es la tercera vez que pasa desde que volvimos de las vacaciones. Antes había sido sólo el kiosko, pero esto es mucho más grave. No sé porque no ponen custodia". También aseguró que "creo que entran por atrás pero si no ponen custodia va a seguir pasando".

Según contaron, y así muestran las fotos, rompieron de todo. Mobiliario, computadoras, placares, todo lo que estuvo a su alcance. Es por eso que no saben cuándo los chicos podrán volver a las aulas. Tras el nuevo ataque sólo queda la bronca, la indignación y la impotencia.

Cabe recordar que el primer día de clases tras las vacaciones de invierno habían sufrido otro ataque vandálico. En aquella oportunidad desde la comunidad educativa se indicó que desconocidos ingresaron al edificio y causaron toda clase de destrozos y, de acuerdo con las descripciones, entraron en las aulas, en el laboratorio, en la biblioteca y en otras áreas arrasando con todo lo que encontraron a su paso. Muy similar al caso sucedido hoy.