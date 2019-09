| Publicado en Edición Impresa

El ex primer ministro británico David Cameron, que renunció al cargo tras perder el referéndum del Brexit en 2016, no descartó que una segunda consulta popular sobre el tema pueda “desbloquear” la crisis provocada por la salida del país de la Unión Europea (UE). “No digo que vaya a haber uno, ni que deba haber uno, solo que no podemos descartarlo”.