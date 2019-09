Fernández criticó a Schiaretti por su neutralidad: "Piensa que da lo mismo cualquier país"

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, criticó al gobernador Juan Schiaretti por mantenerse neutral de cara a las elecciones presidenciales del 27 de octubre, y sostuvo que no necesita del mandatario cordobés ni del resto de los gobernadores para ganar la elección.



Para el ex jefe de Gabinete, Schiaretti "piensa que da lo mismo cualquier país; el país que propone (Mauricio) Macri o el que proponemos nosotros”.



Así lo manifestó Fernández en una entrevista que publica hoy el diario cordobés La Voz del Interior, donde a ser consultado respecto a si se había decepcionado por no recibir el respaldo del mandatario a su candidatura presidencial, respondió: "No necesito a Schiaretti para ganar una elección”.



“La verdad es que no lo necesito a Schiaretti, como no necesito a ningún gobernador”, aseveró el candidato presidencial, quien participó ayer en la ciudad de Córdoba de una misa por el primer aniversario de la muerte del ex gobernador José Manuel de la Sota, junto al actual mandatario cordobés.



En ese sentido, amplió: “Para una elección no necesito a nadie. Porque yo tengo que hablarles a los ciudadanos. Y es mi responsabilidad conseguir los votos. En esos términos, no lo necesito a Schiaretti, así como no necesito a ningún gobernador. Ahora... hay un montón de gobernadores, con la excepción del “Gringo” (Schiaretti), que creen en un país y que están comprometidos en la construcción de ese modelo de país”.



Al respecto, agregó que valora mucho a los gobernadores que lo respaldan, “pero parece que Schiaretti piensa que da lo mismo cualquier país. Que da lo mismo el país que propone Macri o el país que proponemos nosotros”.



Alberto Fernández también dijo que le “preocupa” que “por ahí, los cordobeses lo votaron pensando en que él iba a promover un país distinto. Pero parece que le da igual cualquier país”, al referirse al triunfo electoral deel 12 de mayo último, cuando Schiaretti fue reelecto para un nuevo mandato.



Asimismo, el candidato presidencial peronista refutó algunas visiones que posicionan a Schiaretti como el gobernador más importante, al sostener que “si Axel Kicillof gobierna (Buenos Aires), será él el más importante".



No obstante, remarcó: "Pero importante son todos. Porque representan a una porción de la Argentina. Y como yo creo en la Argentina federal, importantes son todos”.



A pesar de las críticas, el candidato presidencial que tiene como compañera de fórmula a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dijo que tiene un “buen trato” con el gobernador Schiaretti y ambos compartieron un café anoche en el hotel donde se aloja el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo.