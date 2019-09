Chispazos entre Alberto Fernández y Schiaretti, luego del encuentro en Córdoba

“No lo necesito”, dijo el candidato presidencial, y acusó al gobernador de que “le da lo mismo cualquier país”

Un fuerte chispazo entre Alberto Fernández y el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, tuvo lugar ayer luego de que el candidato a presidente del Frente de Todos criticara al mandatario provincial por mantenerse neutral en la campaña electoral para las presidenciales del 27 de octubre.

“No lo necesito” para ganar la elección, dijo Fernández sobre Schiaretti y cuestionó que “parece que le da lo mismo cualquier país, el propone Macri o el que proponemos nosotros”.

Las declaraciones se dieron en medio de una visita del candidato presidencial a Córdoba capital para participar de una misa en memoria del ex gobernador José Manuel De la Sota, a un año de su fallecimiento, y que contó con numerosos dirigentes, entre ellos, el renovador Sergio Massa.

En ese contexto, Fernández afirmó que “para una elección no necesito a nadie. Porque yo tengo que hablarles a los ciudadanos. Y es mi responsabilidad conseguir los votos. En esos términos, no lo necesito a Schiaretti, así como no necesito a ningún gobernador. Ahora... hay un montón de gobernadores, con la excepción del “Gringo” (Schiaretti), que creen en un país y que están comprometidos en la construcción de ese modelo de país”.

“LE DA LO MISMO”

Al respecto, agregó que valora mucho a los gobernadores que lo respaldan, “pero parece que Schiaretti piensa que da lo mismo cualquier país. Que da lo mismo el país que propone Macri o el país que proponemos nosotros”.

Alberto Fernández también dijo que le “preocupa” que “por ahí, los cordobeses lo votaron pensando en que él iba a promover un país distinto. Pero parece que le da igual cualquier país”, al referirse al triunfo electoral del 12 de mayo último, cuando Schiaretti fue reelecto para un nuevo mandato.

Y también fue duro al refutar aquellas consideraciones que posicionan a Schiaretti como el gobernador más importante, al sostener que “si Axel Kicillof gobierna (Buenos Aires), será él el más importante”, aunque advirtió que en su concepción “federal” de la Argentina, “importante son todos”.

En ese marco de tensión, el candidato y el gobernador tomaron domingo un café en privado y ayer Fernández continuó realizando actividades en la Provincia, entre ellas, una conferencia en la Universidad Nacional de Córdoba y un encuentro con más de 100 intendentes de esa provincia.

SCHIARETTI, DISTANCIADO

En contrapartida, Schiaretti tomó distancia de la elección nacional al enfatizar que “esto es Córdoba y juntos somos imparables”.

Fue a través de su cuenta de Twitter, en la que no reveló datos de la reunión que mantuvo con Fernández

“Si los cordobeses seguimos trabajando juntos, pensando en el progreso de nuestra ciudad y de nuestra provincia, vamos a conseguirlo pese a la crisis. Esto es Córdoba y juntos somos imparables”, sostuvo.

El gobernador cordobés no dio detalle de las tensiones que rodearon el encuentro que mantuvo anoche con el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fenández, quien le había pedido públicamente que definiera a qué candidato apoyará en las elecciones de octubre.

Días atrás el mandatario provincial había afirmado que la decisión de su espacio es la de “tener una correcta relación, sea quién sea el próximo presidente”, manifestando una postura imparcial al resultado de las próximas elecciones.

El fin de semana, Fernández dejó en claro su parecer sobre esa postura al reclamarle una toma de partido en la polarizada contienda por la máxima magistratura.

Ayer, el gobernador ignoró ese reclamo público por parte del ex jefe de Gabinete, que lleva como compañera de fórmula a Cristina Kirchner.