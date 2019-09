Se pone en marcha la ilusión del Torneo de Campeones de LISFI

| Publicado en Edición Impresa

Los equipos de APLAFI fueron los únicos que tuvieron acción el último domingo, en el marco de una nueva fecha del certamen oficial.

A pesar de la cancelación del sábado, el domingo sí hubo acción en diferentes escenarios. Por otra parte, el titular de la Asociación, Raúl Guerzoni, confirmó cómo se desarrollará la actividad para el fin de semana que se avecina. El sábado irá la octava fecha de la Zona Campeonato, y el domingo, los suspendidos. Lo mismo sucederá en la Zona Intermedia. El Clausura de 9 equipos juega el sábado la fecha 7 y el domingo, los suspendidos. Y en el Clausura de 8 equipos, se jugará la sexta y séptima fecha.

Organizado por LISFI, hoy comienza el Torneo de Campeones 2019, competencia que se realiza todos los años y que congrega a los que obtuvieron los primeros puestos en las competencias anteriores. El programa:

EN 12 DE SEPTIEMBRE (122 y 59)

HOY: Cat. 2007 (18:30) N.Alba vs. CRIM. Cat. 2011 (19:30) Talleres vs. CRIM B. Cat. 2008 (20:20) FIE 25 vs. CRIM. EL JUEVES: Cat. 2006 (18:30) Libertad vs. V. Albino. Cat. 2010 (19:30) A. Popular vs. 12 de Sept. Cat. 2009 (20:20) ADAFI vs. Estud. LH.

EN AFI 19 (86 y 121)

HOY: Cat. 2007 (18:30) VRADI vs. AFI 19. Cat. 2011 (19:30) Everton vs. VRADI. Cat. 2008 (20:20) Hernández vs. Sport Club. EL JUEVES: Cat. 2006 (18:30) El Carmen vs. S.J.Bautista. Cat. 2010 (19:30) Beto Avalos vs. Dep. Gimnasista. Cat. 2009 (20:20) Everton vs. S.M. de Tolosa.

EN CRISFA (71, 14 y 15)

HOY: 2007 (18:30) Talleres vs. Dep.Berisso. Cat. (2011) 19:30 San Carlos vs. Chacarita. Cat. 2008 (20:20) N.S. Luján vs. S.J.Bautista. MAÑANA: Cat. 2012 (18:30) At. Popular vs. Chacarita. Cat. 2012 (19:10) AFI 19 vs. DIVE. Cat. 2012 (19:50) At. Juvenil vs. Cambaceres. Cat. 2012 (20:30) Fomento vs. El Carmen. JUEVES: Cat. 2006 (18:30) DIVE vs. Beto Avalos. Cat. 2010 (19:30) Fomento vs. Talleres. Cat. 2009 (20:20) CRISFA vs. N.S. Luján.

EN VICTORIA (13 e/71 y 72)

HOY: Cat. 2007 (18:30) Victoria vs. DIVE. Cat. 2011 (19:30) Dep.Berisso vs. Cambaceres. Cat. 2008 (20:20) ADAFI vs. DIVE. JUEVES: Cat. 2006 (18:30) Talleres vs. Victoria. Cat. 2010 (19:30) VRADI vs. Victoria. Cat. 2009 (20:20) Juvenil LP vs. Talleres.