Di María se vistió de figura y goleador de París Saint Germain ante Real Madrid

Jugaron en París por la primera fecha del grupo A de la Liga de Campeones de Europa

El rosarino Ángel Di María, con dos tantos, se vistió de figura y goleador en el triunfo de París Saint Germain, de Francia, ante Real Madrid, por 3 a 0, en París, por la primera fecha del grupo A de la Liga de Campeones de Europa.



Di María abrió el marcador con el pie izquierdo a los 14 minutos del primer tiempo y aumentó la ventaja a los 33 con un remate de media distancia, lejos del alcance del arquero belga Thibaut Courtois.



Al ex Rosario Central poco le importó su paso por el club madrileño (2010-2015) y gritó sus conquistas con la posición de las manos en forma de corazón, una característica de sus celebraciones.



El equipo parisino selló el 3 a 0 con el gol del defensor belga Thomas Meunier (ST 45+1m) luego de una buena jugada con el español Juan Bernat, partícipe del primer gol de Di María.



El delantero Mauro Icardi jugó como titular en su segundo partido en PSG y lo reemplazó el camerunés Maxim Choupo-Moting (ST 15m).



Por la misma zona, Brujas, de Bélgica, empató sin goles con Galatasaray, de Turquía, como local.



Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, rescató un empate sobre la hora ante Juventus, de Italia, 2 a 2 en el Wanda Metropolitano de la capital española por la zona D.



El equipo italiano, con el ingreso del cordobés Paulo Dybala y con el astro portugués Cristiano Ronaldo desde el inicio, se puso en ventaja con los goles del colombiano Juan Cuadrado y el francés Blaise Matuidi.



El local, con el argentino Ángel Correa a partir de los 15 minutos del segundo tiempo, lo empató con los tantos del montenegrino Stefan Savic y el mexicano Héctor Herrera, en tiempo cumplido.



Manchester City, de Inglaterra, con el defensor Nicolás Otamendi como titular, venció en su visita a Shakhtar, de Ucrania, por 3 a 0 por el grupo C.



Tottenham, de Inglaterra, dirigido por argentino Mauricio Pochettino y con el ingreso de Erik Lamela, empató en El Pireo con Olympiacos, de Grecia, 2 a 2 en el encuentro correspondiente a la zona B.



El resto de los partidos fueron:



Grupo B: Bayern Munich de Alemania 3-Estrella Roja de Serbia (Mateo García) 0



Grupo C: Dinamo Zagreb de Croacia 4-Atalanta de Italia (Alejandro Gómez) 0



Grupo D: Bayer Leverkusen de Alemania (Lucas Alario) 1-Lokomotiv Moscú de Rusia 2.



La segunda fecha de la fase de grupos se realizará entre el martes 1 y miércoles 2 de octubre.







-Principales posiciones-



Grupo A: PSG 3 puntos; Brujas y Galatasaray 1; Real Madrid 0.



Grupo B: Bayern Munich 3 puntos; Tottenham y Olympiacos 1; Estrella Roja 0.



Grupo C: Dinamo Zagreb y Manchester City 3 puntos; Shakhtar y Atalanta 0.



Grupo D: Lokomotiv 3 puntos; Juventus y Atlético Madrid 1; B. Leverkusen 0.



Grupo E: Salzburgo y Napoli 3 puntos; Liverpool y Genk 0.



Grupo F: Inter, Slavia Praga, Barcelona y B. Dortmund 1 punto.



Grupo G: Leipzig 3 puntos; Zenit y Lyon 1; Benfica 0.



Grupo H: Ajax y Valencia 3; Chelsea y Lille 0.