En una conferencia picante, Milito destacó que "no improviso, pongo en cancha lo que entrenamos"

Gabriel Milito protagonizó hoy una conferencia de prensa picante en la que mantuvo un ida y vuelta con los periodistas presentes en el predio de City Bell. El entrenador manifestó, ante las críticas, que él no improvisó en la Bombonera más allá de que dispuso cambios de último momento. El DT aseguró que trabajó durante la semana la alternativa que utilizó en cancha de Boca y que no terminó siendo fructífera.

"Sea cual sea el esquema será un esquema que se entrenó. Podemos ganar o perder pero trabajamos, con aciertos y errores. Es falso que nosotros no trabajamos, es una información equivocada. Hay que informar bien, porque no salimos a jugar un partido sin antes haberlo trabajado. Tengo miles de defectos pero no voy a improvisar a cancha de Boca", destacó el técnico, bastante enojado.

A esto, un periodista le contestó que 'nadie dijo que no se trabaja' y reprochó la cantidad de entrenamientos que se realizan a puertas cerradas sin que la prensa pueda tener acceso a la información. Ante esto, el DT repitió: "Cómo vamos a ir a jugar con un esquema o con jugadores sin haber entrenado previamente. Dedicamos mucho tiempo para que después se diga que vamos a jugar con Boca sin haberlo entrenado",

"Trabajamos en función de los rivales. Muchas veces no tengo claro en cómo vamos a jugar a 48 horas de un partido, pero el equipo trabajó de varias formas, no vamos a improvisar", subrayó.

Al DT tampoco le cayó bien una pregunta sobre el tiempo que está demandando la recuperación de Matías Pellegrini después de un desgarro.

"Hoy no entrenó, lo estamos llevando poco a poco, hay ejercicios que no puede hacer, hay que acompañarlo en este proceso de recuperación. Yo no soy médico y no puedo responder, y vos tampoco sos médico (al periodista) pero obviamente es una cuestión física, me gustaría tenerlo pero no entiendo de procesos de recuperación".

⚽️ Hoy entrenamos en el @estadiounicolp 🏟 ¡Vamos Pincha, a dejar todo el sábado! 🇦🇹 pic.twitter.com/oHotIkLvWv — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) September 19, 2019

LA GATA Y DARÍO SARMIENTO

Desde lo futbolístico, el técnico informó que no podrá contar con Angel González y es manifiesta la chance de titularidad de la Gata Fernández.

"Estamos buscando una alternativa a Ángel porque terminó con una molestia que derivó en una lesión. Una opción es Gastón, otra es Retegui y también puede ser López".

Y no le quitó chances al juvenil Sarmiento: "A Darío Sarmiento lo subimos por la lesión de Angel González, lo conocemos, hizo la pretemporada con nosotros, sabe lo que queremos y yo sé lo que me puede dar ante la necesidad. Es una buena posibilidad, puede ser parte de los que van a concentrar, después veremos si juega o no, o si va al banco o no. Menos Angel y Matías, el resto está en condiciones de poder jugar".

LA FALTA DE RESULTADOS Y EL APOYO DE LA CD

En otro orden, el técnico admitió que los resultados no fueron buenos, pero remarcó que es necesario mantener la calma para poder volver al triunfo.

"Reconocemos que los resultados fueron inesperados, tenemos muchas necesidades de volver a la victoria. Partiendo de la calma y la frialdad para encarar un partido muy importante, pero a la vez reconociendo el momento y hacernos cargo. El optimismo es necesario, y después seguir creyendo de manera interna en lo que venimos haciendo. En lo externo es complicado pedirlo, pero como conductor debo transmitir tranquilidad a mis jugadores".

"No tengo dudad que el equipo tiene personalidad. Hay formas y formas de enfrentar los partidos. Cuando se pierde está todo mal. Siempre hay que tener personalidad y el equipo la tiene. El equipo está fuerte y creemos en las posibilidades que tenemos para salir adelante", sentenció.

Por último, sobre el apoyo del presidente Juan Sebastián Verón, manifestó que "la palabra de Sebastián es importante, tenemos un contacto cotidiano. Sé el respaldo que tengo y que cree en lo que estamos haciendo".