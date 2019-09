Los clubes dan batalla a la crisis y resisten como espacios de contención en los barrios

En las instituciones cuentan cómo sobrellevan la incertidumbre económica. A los aumentos de todo tipo, se suman problemas para cobrar las -bajas- cuotas- y la “fuga” de socios que no pueden seguir pagando. “No hay ni para una lata de pintura”, ilustran

| Publicado en Edición Impresa

Roberto Pollola, presidente de la fundación Tiflos “ Tenemos algunos convenios y subsidios mínimos, que son insuficientes y no alcanzan para solventar todos los gastos de mantenimiento que tenemos . Por eso, vamos a abrir un registro de colaboradores, para que la gente done lo que pueda, porque estamos muy apretados en lo económico, luchando para sacar adelante la institución”.

Carlos Crisci, presidente del Club Estrella, de Berisso “ Con esta y otras devaluaciones nos aumentó todo, pero no incrementamos ninguna cuota porque ya tenemos problemas para cobrar. Hay mora y merma en todas las actividades, sin que a cambio ingresen nuevos socios. En estos últimos días tuvimos una cantidad de aumentos imposible y ya nos preparamos para los que caerán en los próximos meses. Por eso vamos atrás de nuestros 500 socios para que se pongan al día, porque la realidad es que estamos contando las monedas”.

Daniel Arteca, presidente del Club Alumni “ Cada mes, llegamos a pagar con lo justo. No nos sobra nada, pero tampoco le podemos aumentar la cuota a los socios porque sino dejan de pagar. Aún así, hay muchos que se borran, gente que no puede contribuir con los $80 de la cuota social o los $300 del nene que juega al futbol. Muchas veces somos nosotros, de nuestro bolsillo, los que debemos poner el dinero para terminar de pagar las tarifas de servicios”.

Frío. Mucho frío. Y no precisamente por la época. “Venimos con este invierno desde hace más de dos años. Si no le pusiéramos la garra que le ponemos esto se haría imposible”, dice el presidente del Club Alumni de Los Hornos, Daniel Arteca.

En un escenario económico agravado por la incertidumbre desatada tras las últimas PASO, ese relato es la síntesis de una situación que toca de cerca a varias de las entidades sociales de la Región, contención y refugio de tantos chicos y chicas.

De una u otra manera, en las instituciones consultadas por EL DIA coinciden en el diagnóstico: caen los socios, aumentan los morosos -también (y mucho) los gastos fijos-. Algunos, para evitar una fuga mayor, mantienen el arancel congelado desde hace dos años. Y otros que no cobraban cuotas comenzarán a hacerlo: “A voluntad, con lo que puedan. Porque solos ya no podemos”, dirán con una explicación que sonará a ruego.

“Cada mes, llegamos a pagar con lo justo. No nos sobra nada, pero tampoco le podemos aumentar la cuota a los socios porque sino dejan de pagar”, advierte Arteca y puntualiza que, “aún así, hay muchos que se borran, gente que no puede contribuir con los $80 de la cuota social o los $300 del nene que juega al futbol”. Calcula que, de unos 500 socios, sólo 90 “pagamos la cuota regularmente” y que la mayor parte de lo que ingresa se va en los servicios de luz y gas: hace cuatro años Alumni desembolsaba $1.800 por bimestre en energía eléctrica; hoy, alrededor de $18.000. Antes, el gasto en el suministro de gas era de unos $1.000 cada dos meses; hoy saltó a $3.000.

“Muchas veces somos nosotros, de nuestro bolsillo, los que ponemos dinero para terminar de pagar los servicios”, dice Arteca, y que, para ahorrar gastos en el gas, por ejemplo, evita usar la Presidencia de la sede “porque es un espacio muy grande, muy frío y cuesta calefaccionarlo”.

Desde el Club Porteño, de Ensenada, su presidente, Víctor Vázquez, dice que de un tiempo a esta parte se acostumbraron “a correr para apagar las luces, a cuidar todo”.

Recuerda Vázquez que con la anterior devaluación “todos los costos fijos de mantenimiento se nos fueron para arriba”. Enumera, por ejemplo, que el presupuesto mensual de la Liga amateur de fútbol insume unos $40.000, que entre gas y luz suman otros $10.000, y que el traslado de los chicos de Ensenada a La Plata, que antes rondaba los $1.500 pasó a $4.000 de un año a otro.

“No sé qué pasará ahora, tras la nueva devaluación. La realidad es que estamos preocupados porque ya venimos muy complicados”, agrega el dirigente de la institución ensenadense que el próximo 20 de octubre cumplirá 80 años y que en su seno cobija a unos 500 pibes y pibas que practican fútbol, kick boxing, danza o toman clases de peluquería o de apoyo escolar.

“El nuestro era un club que se enorgullecía por no cobrar ningún cargo extra, pero ahora -lamenta Vázquez- estamos pidiendo una colaboración de aunque sea $100 por jugador para afrontar los gastos de transporte”, lamenta Vázquez, que agrega que tiene plena conciencia de la comunidad que convive con el club: “Gente trabajadora del Barrio Mosconi, con dificultades económicas, pero tenemos que recurrir a ellos porque solos no podemos”.

Colaboración para no cerrar

Similar es la situación en la Fundación Tiflos -de calle 22, entre 32 y 33-, donde, según anticiparon, abrirán un registro de colaboradores, “porque estamos muy apretados en lo económico, luchando para sacar adelante la institución, pidiendo que la gente ayude con lo que pueda”, confirma Delfina Balduzzi, ex vicepresidenta y actual miembro del consejo de administración de esta ONG que es modelo en la rehabilitación integral de ciegos y disminuidos visuales.

Desde 1989, la fundación -creada por Ana Marcelina Rizo (fallecida este año) y actualmente presidida por Roberto Pollola y Marcelo Grisotto como vice- trabaja en mejorar la calidad de vida de quienes asisten -unas 70 personas- a través de tecnología adaptada, un equipo interdiscplinario de profesionales y múltiples talleres. “Tratamos de que el ciego pueda vivir solo o andar por la calle en forma independiente y se lo prepara hasta para tener un trabajo”, valora Balduzzi.

Gracias a un convenio con IOMA, sus afiliados tienen cobertura para los tratamientos, el Centro de Día y los talleres, pero ese convenio “se actualiza muy por debajo de la inflacion, los ingresos no alcanzan”, asegura la ex vice.

Pollola reconoce que la entidad recibe “algunos mínimos subsidios, pero no son suficientes” y pone un ejemplo: “Tenemos una camioneta con la que vamos a buscar a las personas que se rehabilitan, ese vehículo insume una cantidad mensual de combustible cuyo gasto asumimos nosotros. Y así con todo”. Por eso, adelanta que la intención es sumar acuerdos con otras obras sociales e impulsar campañas para difundir el trabajo de la fundación.

Balduzzi vuelve a insistir: “Tenemos que abrir obligatoriamente un registro de colaboradores que nos permitan solventar los gastos, porque sino tendríamos que cerrar las puertas y sería tristísimo después de 30 años”.

Carlos Crisci, que es el presidente del Club Estrella, de Berisso, advierte: “Con esta y otras devaluaciones nos aumentó todo, pero no incrementamos ninguna cuota porque ya tenemos problemas para cobrar. Hay mora y merma en todas las actividades, sin que a cambio ingresen nuevos socios”, describe.

“La misión histórica de los clubes ha sido su función social, sin fines de lucro. Acá los chicos vienen a hacer deportes, a dibujar o leer o a tomar la merienda. Pero cada vez se hace más difícil mantenernos”, admite Crisci que, como otros, pone un ejemplo como quien activa una alarma: entre gas y luz, el desembolso mensual trepa a los $30.000, sin contar otros gastos (como los aranceles por arbitrajes u operativos policiales que demanda cada partido de Liga).

“En estos últimos días tuvimos una cantidad de aumentos imposible y ya nos preparamos para los que caerán en los próximos meses. Por eso vamos atrás de nuestros 500 socios para que se pongan al día, porque la realidad es que estamos contando las monedas”, ilustra.

En el Centro de Fomento 17 de agosto -143 y 70- que impulsa la terminalidad escolar de unos 100 adultos, su secretaria general, Graciela Piaggio, confía un detalle que sirve como botón de muestra: “No tenemos teléfono ni internet porque no lo podríamos pagar”, suelta y arriesga una (resignada) explicación: “Se hace imposible con el aumento de todos los costos operativos, desde los servicios a la limpieza”.

También aquí, la cuota es baja, casi simbólica: $100, “pero no todos la pagan”, reconoce Piaggio que propone una utopía: “Que algún día Estado, entidades y empresas trabajen de la mano para sacar al país adelante”.

Un deseo: pintar el club

“Pero el Estado no ayuda y así se hace muy difícil sostenernos”, retoma Arteca, que tiene un recuerdo lejano del año 2016, “cuando recibimos un subsidio nacional de $100.000 y después nunca más”.

Por eso, vuelve Vázquez, recurrimos al apoyo de la gente, “que, en realidad, no está para eso. Pero es la única alternativa que encontramos hoy: la colaboración entre todos”.

Su par de Los Hornos asegura que “las crisis siempre fueron malas para los clubes, pero siempre habia altas y bajas. Ahora hace meses que, por ejemplo, no logramos alquilar el salón -que siempre generaba un ingreso extra-, meses que no podemos calcular un presupuesto mensual o pintar las instalaciones. Hoy, si no es por la donación de algún socio, comprar una lata de pintura se nos hace imposible”.

Vázquez coincide. Agrega que su mayor ambición, en el corto plazo, pasa por llegar a “pintar o renovar lo que se pueda para el 20 de octubre, cuando el club celebrará su 80º aniversario”. Y suma un último deseo: “Pedimos que haya estabilidad, que nos permitan tener una proyección de acá a tres, o cuatro, o cinco meses, una cierta previsión económica”. Ni más, ni menos.

Desde la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata buscan líneas de acción para evitar el “achicamiento de las entidades”.

1.800 pesos por bimestre es lo que pagaba hace cuatro años el Club Alumni, de Los Hornos, por el servicio de energía eléctrica. 3.000 pesos era lo que debía desembolsar por el suministro de gas, según aseguraron desde la comisión directiva. pesos por bimestre es lo que pagaba hace cuatro años el Club Alumni, de Los Hornos, por el servicio de energía eléctrica. 3.000 pesos era lo que debía desembolsar por el suministro de gas, según aseguraron desde la comisión directiva.

18.000 pesos es lo que, cada dos meses, debe desembolsar el Club Alumni por el suministro eléctrico. En tanto que por el servicio de gas, el importe bimestral totaliza los $3.000, tal como afirmaron desde la institución de Los Hornos. pesos es lo que, cada dos meses, debe desembolsar el Club Alumni por el suministro eléctrico. En tanto que por el servicio de gas, el importe bimestral totaliza los $3.000, tal como afirmaron desde la institución de Los Hornos.