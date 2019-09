Macri: "Sé que a muchos les sigue costando en su bolsillo y en la mesa de todos los días"

El presidente habló en un acto luego de recorrer las obras de remodelación del aeropuerto de Mar del Plata "Astor Piazzolla"

El presidente Mauricio Macri reiteró hoy su compromiso de seguir ocupándose en "llevar alivio a todas las familias" y que "nadie quede en el camino", y añadió que "lo que queremos para todos es más trabajo, porque más trabajo es más tranquilidad, mejor calidad de vida y oportunidades".



Macri habló esta mañana en un acto luego de recorrer las obras de remodelación del aeropuerto de Mar del Plata "Astor Piazzolla".



"Sé que a muchos les sigue costando en su bolsillo y en la mesa de todos los días. Por eso estoy haciéndome cargo y ocupándome de llevar alivio a todas las familias. Como presidente, mi tarea es que ningún argentino se quede atrás", aseveró el jefe del Estado en un acto que se realizó en el área de embarque del aeropuerto, ante un numeroso grupo de vecinos que lo recibieron con la expresión "si, se puede", característica del oficialismo.



"Mi tarea es que ningún argentino quede atrás. Quiero ser el que en una procesión vaya detrás de todos, cuidando que nadie quede en el camino", enfatizó Macri luego de recorrer las obras de ampliación de la terminal de pasajeros de la estación aérea marplatense.



El jefe del Estado subrayó que "hay muchas cosas que hemos podido hacer en tres años y medio, pero otras requieren de más tiempo para resolver problemas estructurales que se arrastran desde hace mucho en el país".



Dijo que debemos ahora "estar más juntos que nunca" para salir adelante y "creer en nosotros mismos de lo que somos capaces de hacer".



"Sé que muchos todavía no sienten que les llegó ese impulso, porque les sigue costando en su bolsillo, con su mesa de todos los días", señaló.



"Pero quiero ratificar que por eso estoy haciéndome cargo y ocupándome de llevar alivio a las familias", afirmó.



El Presidente subrayó que las obras de remodelación en el aeropuerto representan "un antes y un después, no sólo para las 170 personas que trabajan acá y para los marplatenses, sino para cientos de miles de argentinos".



"Eso es lo que queremos para todos: más trabajo, porque más trabajo es más tranquilidad, mejor calidad de vida y oportunidades", puntualizó.



Junto al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, Macri recorrió las nuevas instalaciones, que demandaron una inversión de 328 millones de pesos y generaron 144 empleos directos y 176 indirectos.



Esos trabajos forman parte del plan "La Revolución de los Aviones" del Gobierno, que incluye mejor infraestructura en aeropuertos de todo el país, incorporación de nueva tecnología de navegación aérea, equipamiento para la operación logística y obras para optimizar la aviación civil.



Macri subrayó que "hay muchísimos" argentinos "que se benefician gracias al turismo y a este aeropuerto".



La cantidad de pasajeros que utilizaron la terminal aérea de Mar del Plata se incrementó en un 83 por ciento en enero y febrero de este año en relación con iguales meses de 2016, de acuerdo con datos de Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).



"Con los años, me fui enamorando de La Feliz. Este es uno de los destinos preferidos de la mayoría de los argentinos que viene a disfrutar del mar y de los espectáculos después de un año duro de trabajo", sostuvo Macri.



Puntualizó que desde el primer día como presidente su objetivo estuvo direccionado a "generar condiciones para que cada vez más argentinos puedan crecer".



Señaló que "no podemos pensar un país del tamaño de la Argentina sin poder conectarnos de un punto a otro".



"Se ve que los argentinos lo estaban esperando, porque en los últimos cuatro años, hemos pasado de 22 millones a 29 millones de pasajeros por año", en todo el país, "y esto es solo el principio", apuntó.



Hizo referencia a la finalización del gasoducto de la Costa Atlántica, "postergado durante muchos años", que alentará la construcción de nuevos hoteles y edificios y significará "mucho más trabajo para los marplatenses".



También participaron de la recorrida el titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, Patricio Distefano; el diputado nacional y candidato a intendente de Mar del Plata de Juntos por el Cambio, Guillermo Montenegro, y autoridades de la empresa Aeropuertos Argentina 2000.



Antes del acto, en la rotonda de entrada al aeropuerto, una decena de empleados del juego realizó una protesta para llevar su reclamo por el pase a planta permanente de 800 trabajadores de los casinos bonaerenses.



Las obras en el aeropuerto consistieron en relocalizar y redistribuir los espacios de la terminal para mejorar fundamentalmente las áreas de control y de embarque.



Desde ahora el aeropuerto cuenta con una manga para que el acceso a las naves sea más rápido y cómodo además de brindar mayor seguridad a las operaciones aeroportuarias.



La estación aérea, ubicada en la zona de Parque Camet, integra el denominado Corredor Atlántico de Aerolíneas Argentinas (formado por los aeropuertos de Bahía Blanca, Trelew, Comodoro Rivadavia y Ushuaia), lo que permite realizar la conexión internacional con la terminal de Ezeiza.



Operan allí dos nuevas líneas aéreas: Avianca y Lasa, que se sumaron a Aerolíneas Argentinas y Andes.



La apertura de nuevas rutas le otorga al tráfico aéreo conectividad este-oeste, desde la Costa Atlántica hacia la Cordillera, sin pasar por Buenos Aires.