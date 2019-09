Desde el Gobierno calificaron los cortes de calle como "extorsivos" y que "complican a mucha gente"

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, aseguró hoy que se tratará de "canalizar las diferencias" con los movimientos sociales "a través del diálogo" para evitar el acampe piquetero previsto para la semana próxima, y reiteró que los cortes "son extorsivos porque complican a mucha gente".



Así lo afirmó hoy en diálogo con CNN Radio, en el que aseguró que "hay una situación que atendimos y estamos atendiendo; existe una ley social vigente", más allá de la norma aprobada esta semana por el Congreso para prorrogar la emergencia alimentaria.



"Se ha trabajado en fortalecer los ingresos de las familias y en contener los precios con la quita el IVA a productos de la canasta básica. Y además reforzamos las partidas para los comedores escolares", dijo Stanley.



En ese sentido, señaló que "es lo que venimos hablando con los movimientos sociales para que no vuelvan a la calle", y sostuvo que sus funcionarios "están en permanente comunicación con las organizaciones. Y también me reúno con obispos, curas párrocos, curas villeros y referentes sociales".



Reiteró asimismo la necesidad de "terminar con los cortes", que hoy resultan "un mecanismo político", y añadió: "Habiendo una posibilidad de diálogo, los cortes son extorsivos y complican a mucha gente".



"Cortar las calles es, de algún modo, cortar el diálogo", consideró la funcionaria.



También explicó que desde su ministerio se trabaja en "reconvertir los planes sociales en fuentes de trabajo", y que lo primero que se hizo fue "ver cómo esas personas pueden ser empleables".



Stanley puntualizó que se actualmente se entregan unos 400.000 planes sociales. "Hay 27.000 personas que salieron del plan social y están trabajando", precisó.



Según la funcionaria, "lo importante es haber hablado de pobreza y ponerla como eje central, aunque no dijimos que necesariamente llegaríamos a la pobreza cero en cuatro años. Y también pusimos al Indec en el lugar en que debía estar: no podemos discutir la transparencia de los números".



Por último, afirmó que "hay que entender la pobreza de manera integral, no solo a partir de los ingresos. Nunca dejamos de trabajar para reducirla".