VIDEO.- A lo Beckenbauer: la gambeta y asistencia de un defensor en gol de Independiente

El defensor realizó una gran jugada individual, definida por el delantero para el 1-0 de Independiente ante A. Tucumán

Independiente venció esta noche como visitante a Atlético Tucumán por 1 a 0, en partido de la séptima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol; el gol fue anotado por Sebastián Palacios a los 17 minutos del segundo tiempo.

#TNTSports | ¿Era Figal o Beckenbauer? El zaguero del Rojo armó la jugada desde el fondo y asistió al Tucu Palacios para poner el 1 a 0 en Tucumán.

#AtléticoTucumán 🆚 #Independiente pic.twitter.com/b6leIf3RNo — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 22, 2019

El regreso de Diego Maradona al fútbol argentino "inspiró" a Nicolás Figal, quien construyó una jugada digna de los mejores tiempos del "10" para cederle el gol a Sebastián Palacios y permitir que Independiente consiguiera una victoria vital.



El defensor tomó una pelota en el campo de Independiente; se la llevó hasta el área rival dejando en el camino a cuanto rival intentó detenerlo y luego de construir una estupenda pared con Silvio Romero habilitó al delantero tucumano, que sólo debió empujarla hacia el arco vacío para anotar el gol.



Independiente ahora suma 10 puntos, mientras que los tucumanos, que sufrieron la quinta derrota en siete presentaciones, se quedaron con 6 y el futuro de Ricardo Zielinski es cada vez más incierto pese al reconocimiento de los hinchas al trabajo realizado desde que llegó al club.



La opaca realidad futbolística de ambos equipos, con un flojo comienzo en el torneo, quedó en evidencia en los 45 minutos iniciales ya que ninguno pudo imponerse y los arqueros no fueron exigidos en ningún momento.



Mucha fricción y pocas ideas fue el común denominador de los equipos, aunque el panorama cambió un poco en el segundo tiempo.



Casi en el arranque, Martín Campaña evitó el gol de Javier Toledo, quien tras una serie de errores defensivos quedó libre de marca en el área grande pero no pudo definir.



En medio de tanta monotonía, Figal rompió el molde con su gran acción individual y gracias al gol de Palacios Independiente consiguió la diferencia que defendió con los dientes apretados hasta el final.



Luego, el ingreso de Alexander Barboza por Silvio Romero fue la apuesta de Sebastián Beccacece, que decidió defender con una línea de cinco jugadores y dejó cuatro volantes con más tendencia al sacrificio y a la recuperación.



Palacios quedó sólo arriba y el arco defendido por Alejandro Sánchez quedó demasiado lejos.



Pero eso poco le importó al conjunto de Avellaneda que se llevó los tres puntos del estadio Monumental "José Fierro" y puso paños fríos a un presente demasiado caldeado por los problemas internos que provocaron la separación del plantel de Pablo Pérez y Nicolás Domingo.





-Síntesis-



Atlético Tucumán: Alejandro Sánchez; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Jonathan Cabral y Luciano Monzón; Ramiro Carrera, Guillermo Acosta, Federico Bravo y Leonardo Heredia; Leandro Díaz y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski



Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Figal y Gastón Silva;Lucas Romero, Carlos Benavídez, Domingo Blanco y Juan Sánchez Miño; Sebastián Palacios y Silvio Romero. DT: Sebastián Beccacece.



Gol en el segundo tiempo: 17m Palacios (I).



Cambios, en el segundo tiempo: 4m Ariel Rojas por Heredia (AT), 19m Augusto Lotti por Carrera (AT), 23m Alexander Barboza por S. Romero (I), 31m Gonzalo Castellani por Bravo (AT), 40m Cecilio Domínguez por Palacios (I).



Amonestados: Ortiz, Cabral, Heredia y Bianchi (AT); Franco, Silva y Benavídez (I).



Árbitro: Néstor Pittana.



Estadio: Monumental "José Fierro".