El Mundial de Rugby abrió con el triunfo local y una ceremonia para el recuerdo

A la espera de lo que fue el debut de Los Pumas, la máxima fiesta de la ovalada dio inicio con un estadio repleto y la victoria nipón

Richie Mccaw, el ex capitán de los all blacks, vigentes campeones / ap

Japón, env. especial

Rodrigo Chagaray

Y se largó nomás la acción del rugby en el país del sol naciente y la flor de loto. En el Ajinomoto Stadium, mostrando a un imaginario Monte Fuji rodeado de un enjambre de niños, vestidos con los colores de todos los países participantes, emergió del medio de la cancha el ex capitán de los All Blacks, Richie McCaw, sosteniendo la Webb Ellis Cup. Él fue el último jugador en levantarla, allá por noviembre de 2015, en el estadio de Twickenham, Londres, cuando los “hombres de Negro” se consagraron por tercera vez.

El protocolo después mostró al presidente de la World Rugby, el inglés Bill Beaumont y al príncipe japonés Fumihito, abriendo oficialmente la competencia, y al argentino Agustín Pichot, monitoreando todo desde uno de los costados. Realmente fue una de esas experiencias inolvidables que el deporte regala en este tipo de eventos.

Luego llegó la hora del encuentro que abrió todo: Japón vs Rusia; donde un efectivo conjunto japonés dio cuenta de un limitado equipo ruso que, pese a abrir el marcador a los cinco minutos, luego se vio superado por la rapidez de los backs nipones, que tuvieron en Kotaro Matsushima (autor de tres tries con los que el local derrotó 30 a 10 a los soviéticos), no a solo a la figura del partido, sino también al elegido por la organización como el primer “Man of the Match”.

Las 49.700 personas que desbordaron el Ajinomoto Stadium (distante unos 35 Km) del centro de la ciudad, gozaron primero con la ceremonia inaugural y después con el triunfo de su equipo nacional, que no la tendrá fácil en un bravísimo grupo A, que además incluye a las selecciones de Samoa, Irlanda y Escocia. Después fue todo un lujo ver como en medio de una organización total, la multitud, en apenas un par de minutos, utilizó el servicio de trenes y buses para dejar desierta la zona del estadio, donde además se dejaron ver hinchas uruguayos, franceses, sudafricanos, muchísimos australianos e ingleses y varios argentinos.

El rugby nuevamente está unido por su máximo torneo y Japón le está entregando a los miles de visitantes, que por estos momentos están recorriendo sus ciudades, un orden y una forma de vida que impacta y muchísimo.

El primer Mundial disputado en Asia parece estar signado a ser recordado como uno de los más importantes, y los locales están empeñados en que así sea.

La acción se dará en estos días en varias ciudades además de Tokio: Yokohama, Yaganawa, Osaka, Kumagaya, Saitama, Oita y Kobe.

Lo dicho, la guinda ya puso primera y los fans están hipnotizados por la máxima fiesta del deporte ovalado. Hasta el 2 de noviembre Japón respirará rugby, y ahí, precisamente en dicha fecha, se conocerá al nuevo campeón, el primero en hacerlo en el continente asiático.

los pumas, a todo o nada ante francia

En la madrugada de hoy, más precisamente desde las 4.15, la Selección Argentina de Rugby comenzaba su aventura en el Mundial de Japón ante Francia.

En un duelo clave, que podría definir su futuro en la cita ecuménica, el equipo de Mario Ledesma salía a la cancha con: Emiliano Boffelli; Ramiro Moyano, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Matías Orlando; Nicolás Sánchez y Tomás Cubelli; Javier Ortega Desio, Marcos Kremer y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Guido Petti; Juan Figallo, Agustín Creevy y Nahuel Tetaz Chaparro.

partidos para mañana

Ya en la jornada de mañana tendrán su estreno en el Mundial: por el Grupo B, Italia ante Namibia desde las 2.15; por el Grupo A, Irlanda frente a Escocia a partir de las 4.45 y por el Grupo C, Inglaterra ante Tonga desde las 7.15.