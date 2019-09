"Cuando pierdo, me gusta perder de esta manera": Gallardo

La caída de River ante Vélez en el Monumental dejó mucha tela para cortar a partir de los merecimientos de un mejor resultado para los millonarios, de acuerdo a lo hecho por uno y otro, y a los fallos discutidos del árbitro, entre otros aspectos.

Interesaba mucho conocer la opinión de Marcelo Gallardo sobre este traspié y el DT lo definió sin vueltas cuando le toco enfrentar las preguntas en la conferencia de prensa.

"Cuando pierdo, me gusta perder de esta manera, yendo para adelante, sin dudar de lo que tenemos que hacer...", tiró el conductor millonario quien además puntualizó que "A veces tenemos la recompensa, otras no..."

También el Muñeco advirtió que "Fue injusto, pero puede pasar".

Cuando llegó el momento de evaluar el arbitraje no lo quiso poner en el centro de la escena: "No voy a analizar el partido desde el arbitraje. Nos encontramos con un gol en contra y tomamos el dominio del partido. En el segundo tiempo Vélez no pateó al arco salvo en la jugada del penal. Cuando empatamos, el partido estaba favorable, pero no pudimos hacer el gol. La del 2-1 fue una jugada accidental".

Y terminó: "Fue un golpe duro, lo pudimos haber empatado con un penal que no fue", señaló el DT.