La clasificación es posible pero Los Pumas tendrán que dar todo y un poquito más

La selección ya se instaló en el sur de Japón a la espera del encuentro del sábado donde sólo existe un resultado: ganar

RODRIGO CHAGARAY - JAPON, ENV. ESPECIAL

Los Pumas ya están pensando en Tonga, en un partido que estará jugando el próximo sábado 28 de septiembre, desde la 1:45 (hora argentina). El plantel se instaló este lunes en el Hotel New Otani de Osaka tras una travesía al Sur de Japón, donde los players a pesar del golpe sufrido ante “Les Blues”, mostraron cierta templanza y confianza en que solamente fue un partido y que quedan otros tres para poder conseguir la clasificación a la segunda ronda.

El plantel conducido por Mario Ledesma viajó en tren, en medio de un viaje que los trenes de alta velocidad lo recorren entre 2 horas y tres, según sea la condición del transporte que se usa en las extraordinarias Japan Railways (aquí uno puede usar por ejemplo el famoso tren bala que supera los 250 km de velocidad aunque tiene un costo de alrededor de 300 dólares el trayecto de ida). Por suerte para el seleccionado nacional, solamente hay algunos jugadores con leves golpes después del partido ante los galos. Y de una citación que se esperaba algo peor, Matías Moroni solamente fue apercibido tras la gresca del final en el Tokio Stadium, donde se trenzó con el francés Louis Picamoles.

HABLÓ LEDESMA

Ayer en una improvisada conferencia de prensa, Ledesma, apenas arribado a Osaka pidió disculpas por los exabruptos del final en el Ajinomoto Stadium y dijo que: “La verdad, hablé en caliente y estuvo muy lejos de mí deslindar responsabilidades sobre el árbitro (el australiano Angus Gardner), es humano, se equivoca como lo hacemos nosotros, pero la responsabilidad de la derrota, siempre es mía. Nunca hablamos del referí, en el deporte de alto rendimiento es así, claramente. Podemos jugar mejor y creemos en eso. Iremos por los tres partidos que nos quedan. Me equivoqué al hablar como hablé, pido disculpas nuevamente si herí a alguien. La energía de mi equipo tiene que ser positivo y yo que soy “el capitán del barco” no puedo equivocarme así, nunca estuvo en mí hablar de que Argentina es u equipo chico, pero bueno, ya está. Me equivoqué y lo quiero decir. Pero me tengo una fe tremenda en clasificar”.

Claro, la conferencia de prensa post caída ante Francia dejó mucho ruido y Ledesma ayer, recogió el guante y marcó una línea. Además dejó en claro que están todos los jugadores disponibles y que en su mente no existe otra cosa que ganar y nada más.

A SEMANA EN OSAKA

En cuanto a la actividad semanal, hoy y mañana habrá entrenamiento doble turno en el campo de entrenamiento de los Red Hurricanes, un centro de Alto Rendimiento que tiene el equipo local de rugby donde a Los Pumas no les faltará nada. El jueves el conjunto argentino tendrá una sesión de gimnasio para luego el viernes asistir al Hanazono Stadium para hacer el reconocimiento del terreno o como se dice aquí: el “Captain Run”.

De seguro el equipo tendrá cambios en el quince titular ante los tonganos porque el entrenador dejó entrever que los players que entraron en el segundo tiempo, respondieron por encima de lo que esperaba, por lo que se esperan modificaciones en la primera línea, en las puntas y es casi una fija el reemplazo de Nicolás Sánchez tras la floja actuación del debut.