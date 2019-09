Abordar al jugador, desde otro lugar

Forman parte del Área Socio Deportiva del Pincha y trabajan con el plantel profesional. Su rol, proyectos y la respuesta del futbolista

Por: Martín Cabrera



mcabrera@eldia.com

Pablo Lugüercio volvió a ser parte del plantel de Estudiantes. Pero ya no como futbolista sino como integrante del Área Socio Deportiva, que coordina Raúl Salas. Con él formó Casa Wake up, una empresa que combina el coaching, la psicología y el trabajo social aplicado al jugador de fútbol. Mañana la presentarán en sociedad pero antes contaron de qué se trata. Pase y conozca el otro lado del profesionalismo.

-¿Cómo surgió la posibilidad de armar esta empresa?

-(Raúl Salas) Hace casi 5 años que trabajo en el Estudiantes vinculado al Trabajo Social y Coaching. Un día Verón me dijo “mirá que viene Lugüercio, tenés que hablar con él que le gustan estas cosas”. Después del primer entrenamiento me puse a conversar y me contó un montón de experiencias. Me dí cuenta que entre los dos podíamos hacer muchas cosas. Un día le pedí ayuda para abordar a un futbolista mediante su experiencia. Se sumó al trabajo y ahí arrancamos.

-(Pablo Lugüercio) Cuando llegué a Estudiantes Sebastián (Verón) me preguntó “¿ya tenés pensado qué vas a hacer?”. Pensé que me decía dónde me imaginaba jugar (risas) y me estaba preguntando por mi futuro. -¿Sólo van a trabajar en fútbol o en otros deportes también?

-(PL) Nosotros sólo fútbol, pero una parte de la Casa Wake Up hay profesionales que trabajan otras disciplinas. En un principio nosotros vamos a trabajar con profesionales.

-¿Son dos abordajes diferentes?

(RS) Depende desde dónde abordemos cada problemática. La diferencia está en lo económico, porque la presión es la misma. A unos los perjudica jugar en un estadio repleto y a los chicos les puede generar lo mismo 500 personas detrás de un alambrado y periodistas buscando una entrevista.

-(PL) Y se suman las redes sociales. Hay chicos que tienen miles de seguidores y cuando tienen un revés lo sufren el doble. Si pasan de ser titulares a suplentes, o si quedan libres, no saben cómo explicarles a sus seguidores. Son cosas parecidas al profesional, pero desde otro lugar. Todo gira parecido. La competencia es muy grande para un lugar muy chico y eso se convierte en agresivo.

-¿Qué le preocupa al futbolista profesional?

-(PL) Tiene los mismo problemas que todos, pero con una capacidad económica superior. Pero algunos, no todos. No te creas que todos los que juegan en Primera cobran lo que la gente piensa. Al futbolista a veces se lo evalúa desde lo económico y está mal. También están los que cobran mucho dinero y no tienen la capacidad de manejar ese dinero. Es darle algo a una persona que en un tiempo puede convertirse en un problema.

(RS) Tienen familia, problemas con sus novias, esposas. Muchos son padres jóvenes y la discusión ¿quién cuida a los chicos? A veces la mujer le dice “ahora te toca a vos”. El rol de la mujer no es como era antes y ese es un tema que el futbolista joven debe resolver. Son temas culturales que fueron evolucionando y el hombre debe saber afrontarlo.

-Pero el futbolista no puede rendir bien si no descansa bien...

-(PL) Claro. Y a veces escuchamos a chicos que quieren estudiar pero la educación no está preparada para deportistas de alto rendimiento. Hay cosas que se pueden hacer vía online, porque estar en un instituto 4 o 5 horas es difícil. La exigencia adentro de la cancha es mucha para ellos. A veces se dice “entrenaron dos horas nada más”. Pero el cansancio corporal puede equivaler a muchas horas de trabajo de otro trabajador.

-(RS) Y la mayoría de los jugadores jóvenes se pierden de hacer cosas que te liberan la cabeza y llegar mejor al partido. La vida del futbolista gira siempre por el mismo lugar y se quedan sin argumentos.

-¿Les recomiendan “salir del fútbol”?

-(RS) Cuando paso por el comedor de la concentración les apago la tele. No se dan cuenta y están todos hablando de lo mismo. Un día un jugador con experiencia me dijo que su mejor momento en el fútbol fue cuando estudiaba.

(PL) Hoy los cuerpos técnicos son de avanzada y te resumen todo lo que tenés que saber del rival. No necesitás estar todo el día mirando fútbol. Por eso nosotros tratamos que puedan salir de ese lugar y enfocarse en otras cosas: leer, tocar un instrumento, ir al cine, aprender un oficio, estudiar... En mi caso descargaba tensiones cuando me juntaba a tocar con mi bandita de rock.

-Pero que esa distracción no termine con un exceso...

-(PL) Siempre el término medio. Ahí tenemos que estar nosotros o los referentes del plantel. Cada vez firman contrato muy jóvenes. Y en muchos casos no están preparados, porque sus padres a veces no saben cómo acompañarlos porque nunca jugaron al fútbol. No saben cómo manejar esa presión de sentirte observado, cuestionado y la demanda que uno mismo se va generando. Hay toda una secuencia que lo termina afectando. Todos son muy chicos y por una cuestión económica la mayoría del Club.

(RS) Hay jugadores que llevan meses sin salir y tenemos que empujarlos Hay tipos que no se juntan a comer con amigos porque cocinan frito. Es raro que a esas personalidades “vuelquen” si los incentivás.

-¿El futbolista cuenta las malas acciones también?

-(RS) Generalmente te cuentan las malas y son muy autocríticos. En algunos casos son muy autocríticos. Se cuestionan cosas que no deberían cuestionarse. Hay jugadores que se castigan hasta por haber dado mal un pase.

(PL) Algunos se toman muy en serio esto de “vida o muerte”.

-La prensa es muy dulce en la buena y cruel en las malas

-(PL) Sí, pero peor son las redes sociales. Hay que saber llevarla. Nosotros armamos cursos al respecto. Son las reglas del juego porque a veces hay futbolistas que interactúan con tipos que no tienen perfil definido. Es una locura.

(RS) El jugador tiene que tener herramientas para enfrentar las redes, pero también al técnico, a sus compañeros y a su representante Tienen que decidir y en este fútbol decide poco. Eso se nota adentro de la cancha. Tiene que ser un sujeto crítico con una mirada analítica.

-Las charlas son individuales o grupales? ¿El cuerpo técnico también?

-(RS) De todo tipo. Al principio los cuerpos técnicos son respetuosos, pero luego cuando ven que es una herramienta útil para ellos también a veces también los ayudamos.

-¿Cuándo se hacen?

-(RS) Al principio no venían y los tenía que ir a buscar.

(PL) El día de concentración se trabaja pero no necesariamente nos quedamos a dormir con ellos.

-¿La relación con tus ex compañeros es igual ahora?

-(PL) Sí, porque en cierto modo me acerco a través del acompañamiento a Raúl. Y encontré un conducto para seguir dentro del fútbol sin ser técnico o manager. Hoy no está muy reconocido pero pronto sí.

-¿Extrañás al jugador?

-(PL) Para nada. Esto me apasiona. Quizás extraño el momento del gimnasio que es especial. Y las entradas en calor. Pero cuando empiezan a correr se me van las ganas.

-¿Vas a jugar el 9/11?

-(PL) Si me convocan sí. Decime quiénes van a ser los técnicos así los apalabro (risas)

-¿De qué te gustaría jugar?

-De 5... a cinco y media (risas). Ya con poder compartir estoy realizado.