Andrada está bien y Wanchope hizo fútbol con el grupo

Lo del arquero fue solo un susto y el delantero realizó por primera vez trabajos en espacios reducidos. De a poco va tomando ritmo

Dos buenas noticias tuvo ayer el entrenador de Boca, Gustavo Alfaro, de cara al partido por la Copa Libertadores ante River, a disputarse el 1º de octubre en el Monumental, con el buen estado físico que mostraron Esteban Andrada y Ramón “Wanchope” Ábila.

El arquero Andrada, quien se retiró el sábado después de vencer por 2 a 0 a San Lorenzo, con una molestia en el aductor izquierdo, hoy se mostró bien y estuvo en kinesiología por precaución.

El delantero “Wanchope” Abila, por primera vez desde que sufrió una avulsión parcial en su aductor derecho hace casi un mes, realizó fútbol en espacio reducido en Casa Amarilla.

El arquero, que hace 1.048 minutos que no recibe goles y el fin de semana pasado batió el récord en el profesionalismo por estar las primeras 7 fechas invicto en la Superliga, no obstante no sería de la partida ante Newell’s -el próximo sábado- para preservarlo. En su lugar jugaría Marcos Díaz.

ÁBILA SE PONE A PUNTO

“Wanchope”, quien no juega desde el 28 de agosto contra la Liga Deportiva Universitaria de Quito por los cuartos de final de la Copa (0-0 en la Bombonera), estuvo ayer en buena forma en un partido de 8 contra 8 y compartió pechera con Frank Fabra, Jan Hurtado y Eduardo Salvio, entre otros.

En el equipo rival estuvo su amigo Carlos Tevez, quien ingresó en el segundo tiempo por Alexis Mac Allister ante San Lorenzo. El cuerpo técnico boquense evaluará si el ex delantero de Huracán puede estar unos minutos ante los dirigidos por Frank Kudelka, y es la gran incógnita del once que presentará Boca en el superclásico a jugarse en el Monumental.

La otra tranquilidad para el entrenador es que Franco Soldano, quien también dejo el Nuevo Gasómetro con una molestia muscular en su pierna izquierda, estuvo en kinesiología pero descartaron hacerle estudios debido que no tiene nada grave.

También realizó ejercicios de recuperación el volante italiano Daniele De Rossi, quien en la práctica del jueves sufrió una distensión en el isquiotibial derecho.

Para el encuentro del próximo fin de semana en la Bombonera, Alfaro pondrá mayoría de jugadores que son habitualmente suplentes, para reservar a los titulares para la primera semifinal de la Copa.

Boca volverá a entrenarse hoy desde las 9.30 en el predio Pedro Pompilio, en donde trabajará toda la semana.