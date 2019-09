La CGT asegura que el bono de $5.000 es "una recomposición salarial"

El cotitular de la CGT, Héctor Daer, aclaró que los 5.000 pesos de mejora en los haberes acordados con el gobierno y los empresarios "no es un bono sino una recomposición salarial finalmente convenida ante la crisis económica y el proceso inflacionario".



Daer formuló la aclaración en la sede de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), luego de una reunión de tres horas que mantuvo con otros 15 dirigentes obreros para iniciar "el camino de unidad de la CGT".



"Aquí no hay ni se acordó ningún bono sino una recomposición salarial", puntualizó.



En ese sentido, otras fuentes gremiales que participaron en la reunión -en la que por primera vez estuvieron dirigentes de grandes sindicatos de servicios, la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) de Sergio Palazzo y Hugo Moyano- afirmaron a Télam que "esta mañana se avanzó en la implementación del bono a partir de un encuentro de los equipos técnicos de los trabajadores y los empresarios a fin de ultimar detalles".



"Se avanzó con los equipos técnicos en la implementación de la recomposición salarial obligatoria y no remunerativa de cinco mil pesos, acordada ayer para el personal del sector privado. Esa suma se compensará en las próximas revisiones salariales paritarias y será abonada durante octubre próximo", puntualizaron los voceros.



Las fuentes señalaron que esa suma será percibida en octubre o en "los plazos y condiciones que acuerden empresarios y trabajadores signatarios de cada convenio colectivo", por lo que resta que esos equipos ultimen detalles y difundan el acuerdo.



El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, representantes patronales y de la CGT se reunieron este lunes para convenir el pago de esa suma.