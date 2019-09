Alberto Fernández: "En las actuales condiciones, la Argentina no puede pagar la deuda"

Lo dijo en Córdoba durante una disertación en el Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, advirtió hoy en Córdoba que "en las actuales condiciones la Argentina no puede pagar la deuda", ya que para poder hacerlo se necesita "crecer y exportar", durante una disertación en el Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), que depende de la Fundación Mediterránea de la capital cordobesa.



El ex jefe de Gabinete nacional del kirchnerismo (2003-2008) consideró "increíble" que en solo un año el país adeude 75.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), al sostener que el Gobierno anterior sacó a la Argentina de su condición de deudor de esa institución internacional cuando pagó 9.800 millones de dólares.



Asimismo Fernández negó que en algún momento haya planteado quita y el no pago de la deuda: "Lo que si planteamos siempre es la necesidad de pararnos frente a los acreedores diciéndole que para poder pagar nos dejen crecer, caso contrario no tenemos forma de pagar en una economía que cae permanentemente".



En ese sentido, dijo que para su eventual gestión presidencial "el gran desafío es crecer y exportar, porque Argentina no emite dólares y para conseguirlo hay un solo camino: exportar, porque el otro camino está agotado, que es el endeudarse".



"No había deuda ahora tenemos una deuda del PBI del 100%; nos quejábamos de una inflación de 24 puntos ahora tenemos una de 57; nos quejábamos de un déficit fiscal de 1,8 y ahora tenemos siete puntos", remarcó el candidato, que tiene como compañero de fórmula a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un salón colmado en el complejo del Holiday Inn.



En otro pasaje de su discurso consideró clave el consumo y la exportación para recomponer una "economía deteriorada por la caída del consumo", al añadir que lo que más daño hizo al Gobierno de Cambiemos es la restricción en los aumentos salariales tratando de que la gente no tuviera dinero en el bolsillo para consumir, con la idea de que si se consume menos baja la demanda y bajan los precios, pero en Argentina no ocurre eso.



En ese contexto reflejó que Argentina es un país que consume el 70% de lo que produce, entonces cuando baja el consumo baja la producción, cuando baja la producción afecta al empleo y cuando afecta al empleo genera pobreza.



"Pobreza es lo único que se ha producido en el país en estos años. Cinco millones de la clase media cayeron en el umbral de la pobreza", afirmó.



También planteó un "pacto con todos los sectores" del país para "volver a ordenar el país para que sea previsible", al sostener que hoy no se sabe qué se va a pagar de luz el mes que viene, ni cuánto va a costar un producto mañana.



Previo a su paso por la Fundación Mediterránea, Fernández participó de un congreso sindical de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa), en la localidad cordobesa de La Falda, acompañado por el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer; el ex ministro de Salud Ginés González García, el presidente del bloque de senadores nacionales del peronismo y titular del PJ de Córdoba, Carlos Caserio y los diputados nacionales Felipe Solá y Eduardo "Wado" De Pedro, entre otros.



Asimismo, el candidato presidencial se manifestó esperanzado en que "esta sea la última vez que nos levantamos de una crisis y que de aquí en más solo marchemos hacia un futuro venturoso".



Por otra parte, cuestionó al Presidente Mauricio Macri al sostener que mientras "los peronistas aprendimos de Evita que donde hay una necesidad hay un derecho"; el mandatario nacional, entiende Fernández, "siente que donde hay una necesidad hay un negocio y no ya un derecho".



Durante la presencia del candidato peronista en Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti se trasladó hasta la provincia de San Juan para firmar un acuerdo institucional con el mandatario Sergio Uñac.