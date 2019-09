Heinze habló sobre Gago: "Está enojado conmigo pero no me interesa"

En los últimos días se habló mucho sobre la situación de Fernando Gago excluido en Vélez para el enfrentamiento con River y contrariado por esa decisión.

El técnico del Fortín, Gabriel Heinze, no esquivó el tema y explico lo que estaba sucediendo con el ex futbolista de Boca.

El DT hizo hincapié en la exclusión de Gago, quien acusó una molestia la semana pasada y terminó quedando incluso afuera del banco de suplentes. El entrenador advirtió que fue decisión suya marginarlo y dio detalles de los acontecimientos y el enojo del futbolista.

"Después del último partido Gago estuvo dos días con un estado gripal y no se entrenó casi nada. Al tercer día volvió y sufrió una molestia en un isquiotibial. Por las ganas mías de que estuviera (con River) le dije que se tranquilizara. Al otro día se sintió mejor, yo lo veía más o menos. El sábado dijo que estaba bien, para él se entrenó bien pero para mí no. La decisión fue mía", remarcó

Heinze fue más allá y explicó sobre el mismo tema: "Sé que se ha enojado y anda medio parco conmigo pero a mí no me interesa. Yo lo que hago y, se lo dije a él, es en beneficio colectivo y de Vélez. Tomé esa decisión porque considero que Fernando tiene que estar al 110%, no tiene que estar al 100%. Había que estar muy bien. Y no lo llevé al banco porque con ese problema en la pierna se puede lesionar al minuto de entrar".