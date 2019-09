Alberto Fernández habló de más presión impositiva sobre la riqueza

En ese sentido, adelantó que propondrá un debate sobre Bienes Personales si desde el próximo 10 de diciembre asume como presidente

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, dejó claro que buscará “corregir” el actual sistema impositivo y en ese sentido, adelanto que propondrá un debate sobre Bienes Personales si desde el próximo 10 de diciembre asume el Poder Ejecutivo.



“Pagan impuestos las sociedades, las personas físicas no. No pagan por su riqueza. Y eso hay que cambiarlo. El otro día lo dije y se armó todo un bodrio, pero esa es una de las rémoras del sistema impositivo argentino”, aseguró Fernández, sin dar mayores precisiones, en una extensa entrevista para el portal Infobae, que le hizo la escritora y ensayista Beatriz Sarlo.



“Hay que corregirlo”, insistió. Y explicó que camino tomaría para hacerlo: “La verdad es que hoy en día la AFIP, y se lo dice alguien que lo sabe porque yo fui el jefe de Gabinete que terminó autorizando la digitalización y la informatización, tiene de nosotros la información que quiere. Sabe dónde fui a comer ayer y con qué tarjeta pagué. Lo sabe. Si no nos quiere encontrar, es otro problema. Entonces lo que tenemos que hacer es ir sobre esos contribuyentes y pedirles que ayuden. Que colaboren. Que paguen como en el mundo, simplemente”.



Dijo que la Argentina tiene “un problema fiscal, que deviene de la falta de actividad económica”.



Para Alberto Fernández la administración de Cambiemos dejó “en pie el sistema impositivo sobre la sociedad y se benefició mucho a los aportantes individuales, a los Bienes Personales”. Y aseguró: “Y eso está muy mal. Porque lo que usted notaba en Europa (dirgiéndose a Sarlo) es que como contribuyente personal pagaba muchos impuestos y en la Argentina eso no pasa. Pagan impuestos las sociedades, las personas físicas no”, reiteró.



Cuando la ensayista le preguntó si realizaría un censo impositivo, el candidato ganador de las PASO respondió: “Absolutamente”.



Homenaje a ex procurador



El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, cerrará mañana una jornada en homenaje al profesor emérito y ex procurador general de la Nación Esteban Righi, mientras por la tarde encabezará un acto por "agenda de género" junto al candidato a jefe de Gobierno porteño, Matías Lammens, y la diputada Victoria Donda.



El reconocimiento a Righi se realizará en la Facultad de Derecho de la UBA bajo el lema "El derecho penal en el sistema republicano, según lo anunció a través de las redes sociales.



"Esteban Righi fue mi maestro, mi amigo y un gran Procurador General ante la Corte Suprema. Junto a otros juristas y amigos a los que nos preocupa que se respeten los derechos en la República, mañana vamos a homenajearlo en mi querida Facultad de Derecho de la UBA. Te esperamos", tuiteó hoy Fernández.



Junto al mensaje adjuntó el flayer utilizado para publicitar la jornada en la que van a disertar Enrique Bacigalupo, León Carlos Arslanian, Stella Maris Martínez y Rafael Bielsa.

Righi dejó la función pública en 2012 en medio de la polémica por el escándalo con la ex Ciccone cuando el entonces vicepresidente Amado Boudou dijo que desde el estudio jurídico del ex procurador le habían ofrecido aceitar contactos con los jueces federales.