Cambaceres apuesta sus cartas a una victoria

Con la necesidad de una victoria para seguir cerca de los primeros puestos, Defensores de Cambaceres se presenta hoy a las 12 en el estadio Rubén Vallejos, para enfrentar a Puerto Nuevo, de Campana, en el marco de la cuarta fecha del torneo Apertura de Primera D.

En encuentro será arbitrado por Carlos Petrussa.

Después del empate agónico frente a Yupanqui, en el 12 de Octubre, el entrenador Jorge Casanueva resaltó la actitud y el amor propio del grupo para salir a flotes. Si bien todavía no confirmó el once titular, es probable que repita los mismos once.

En la semana, el técnico trabajó en varios aspectos que tienen que ver con corregir errores defensivos, porque en las últimas dos jornadas predominó la falta de concentración.

Y la idea para el choque de hoy es no sufrir desacoples en la última línea, que le pueden costar caro el resultado.

Por el lado de Puerto Nuevo, aún no encontró equilibrio ideal, pues arrastra una victoria y dos derrotas, la última frente a Centro Español por la mínima.

Ayer, en la continuidad de la cuarta fecha del certamen, Juventud Unida 1, Muñíz 0 y Argentino (R) 2, Liniers 1. Hoy a las 11, Atlas vs. Sportivo Barracas y Atlético Lugano vs. Central Ballester.