Se normaliza la atención médica a los afiliados al IOMA del interior

El organismo intervino en el conflicto entre la Agremiación Médica Platense y FEMEBA

El conflicto entre la Agremiación Médica Platense (AMP) y la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA), por el que miles de afiliados al IOMA hace casi una semana no tenían cobertura médica en la Región, se solucionó a partir de la intervención del organismo.

Durante el corte de la atención, que rigió desde el jueves 29 de agosto, los afiliados de esa obra social provenientes del interior bonaerense eran considerados como “particulares” y debían pagar los tratamientos y consultas que realicen en La Plata, señalaron desde la AMP.

Este mediodía, a través de un comunicado, la AMP informó sobre la "rehabilitación de servicios de IOMA interior" a partir "en virtud de la aceptación de la facturación de lo reclamado bajo la modalidad de pronto-pago por parte de IOMA" por lo que "se retoma la normal prestación a los afiliados de IOMA interior".

Además, la asociación que nuclea a los profesionales médicos de La Plata anunció que "se acordó un cambio en la forma de facturación de estas prestaciones".

El comunicado de la AMP confirma lo señalado desde IOMA, quen intervino para acercar a ambas entidades privadas, respecto de la disposición de efectuar "los pagos y débitos correspondientes" si los médicos cesaban con la medida de fuerza.

No obstante, desde el organismo hicieron saber que repudiaban la medida de fuerza implementada por la AMP y cuestionaron que "la falta de pago por parte de FEMEBA, que ocasionó la interrupción unilateral de las prestaciones no fuera, en primera instancia, debidamente notificada a la obra social para evitar de ese modo, consecuencias en la atención de los beneficiarios del Instituto".

Además, informaron que aquellos pacientes del interior que hayan tenido que abonar por una práctica o consulta médica, podrán acercarse a la Delegación de IOMA correspondiente y gestionar un reintegro de la suma abonada, al tiempo que cualquier cobro por fuera de las modalidades convenidas "será considerado cobro indebido y se actuará en consecuencia".

El conflicto

Desde la AMP explicaron que la interrupción de las prestaciones se debe a “débitos indebidos” y al “incumplimiento” del convenio por parte de FEMEBA. No obstante, el presidente de esa Federación, Guillermo Cobian, negó esa falta y dijo, en declaraciones periodísticas, que el conflicto se originó “a partir de que la AMP intentó facturar afiliados que no son de FEMEBA”.

“No hay ningún incumplimiento del convenio. Lo que sucede es que la Agremiación Médica Platense está intentando facturar afiliados que no son de FEMEBA y no vamos a pagar lo que no nos corresponde. IOMA está al tanto y va a intervenir”, había indicado Cobian.

La medida, en la Región, afectó a los afiliados al IOMA de Berisso que necesiten realizar consultas o prácticas médicas, lo mismo que a los afiliados de decenas de ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires.