Largas colas en bancos de La Plata y el dólar ya subió un peso en el Nación

En tanto, el Riego País sufre una leve baja: de los 2534 puntos básicos de ayer hoy pasa a ubicarse en los 2520

Cuando faltaban apenas 10 minutos para la apertura del mercado cambiario, en el Banco Nación el dólar ya había subido un peso. Y así se mantuvo. En su sitio web, ayer había cerrado a $57, en una jornada en la que había bajado $6. Pero esta mañana la pizarra electrónica ya lo ubica en los $58.

En tanto, en los negocios de futuros, el billete baja en los contratos en el Rofex y para fin de año se pacta a 69 pesos, en tanto que en los contratos sin entrega a un año se pacta en 121,75 pesos, con una caída del 6%. Por su parte, el indicador de riesgo país tiene una leve baja: de los 2534 puntos básicos de ayer hoy pasa a ubicarse en los 2520.

Por su parte, la Bolsa de Nueva York abrió hoy con una baja de 1,08% en su principal índice, el Dow Jones Industriales, que se ubicaba en 26.116,84 puntos. El índice tecnológico Nasdaq descendía 0,49% y el selectivo S&P 500 aún no inició sus operaciones, de acuerdo con datos de la agencia Bloomberg.

Cabe destacar que ayer, ante el feriado en Estados Unidos (por el Labour Day o Día del Trabajo) no operó el mercado de bonos ni de ADR (acciones argentinas en Wall Street), es por eso que "la reacción en serio se verá a partir del martes (por hoy)”, dijo el economista Héctor Rubini, de la Universidad del Salvador. En la pasado jornada no hubo cotizaciones para las acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York ni JP Morgan midió el riesgo país de nuestro país. Ambos indicadores reaparecerán hoy y aquí se verá como reaccionan el conjunto del mercado financiero a las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno el domingo pasado.

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler sostuvo que “es feriado en Estados Unidos, así que no es una rueda para tomar de referencia, pero acá lo que pasa es que no se permite comprar a las empresas para atesoramiento y a la vez incrementaste la oferta porque la obligás a liquidar”. Y anticipó que hoy, con los mercados abiertos en Estados Unidos, “vamos a hablar de otra batalla”. “El dólar así va a estar muy ofrecido. Sin este cepo, no llegaban a octubre. Con estas medidas hasta eventualmente, dependen de cómo lo manejen, eventualmente el Central puede llegar a comprar dólares”, detalló Christian Gardel, de Gardel Traiding S.A. E nstó a prestar atención al dólar MEP o bolsa.

Cabe destacar que el dólar bajó ayer $3,62 (-5,83%) y cerró a $58,41 promedio para la venta al público, mientras que la Bolsa porteña subió 6,45% en el primer día hábil tras el anuncio del Gobierno que limita la compra de dólares y, como quedó dicho, en un escenario de bajo nivel de negocios como consecuencia de la ausencia de operaciones en los Estados Unidos, donde se celebró el Día del Trabajo. Así, tanto la operatoria de divisas como el mercado bursátil se destacaron ayer por el bajo nivel de negocios que apenas alcanzó los US$ 84 millones en el primer caso y $401,2 millones en acciones para el segundo.