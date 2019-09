Se hacen cargo del flojísimo presente

Los arqueros de Gimnasia y Estudiantes coincidieron en que el mal momento ya se extendió demasiado. El sábado, dos finales

El presente de los clubes platenses dista del ideal. Con Gimnasia hundido en ambas tablas y Estudiantes sin lograr despegar de manera definitiva, las sendas derrotas del sábado, ante River y Arsenal respectivamente, expusieron el mal momento que atraviesan tanto Triperos como Pinchas. Con resultados y rendimientos que no acompañan, Alexis Martín Arias y Mariano Andújar fueron las voces tras dos nuevas caídas, que acentuaron un presente complicado y que sólo dejaron dudas de cara a lo que se les viene a cada uno.

“NO VAMOS A BAJAR LOS BRAZOS”

Capitán y referente de Gimnasia desde hace algunos años, Alexis Martín Arias fue el único que habló con la prensa tras la derrota en manos de River por 2 a 0 en el Bosque. El arquero, dolido por la situación que atraviesa su equipo, apuntó a la jerarquía del rival y a una cuota de fortuna bastante esquiva para con Diego Maradona y los suyos.

“La verdad que es difícil. Creo que tuvimos las situaciones necesarias como para poder llevarnos algo, pero River fue más efectivo en las áreas y el partido se resuelve ahí”, comenzó diciendo.

“Te vas con una sensación de vacío porque sentís que hacés mérito como para sacar puntos. Mirás otros partidos y ves los rivales que sacan puntos haciendo menos. Estamos en ésta y sabemos que es brava. No vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir insistiendo”, enfatizó. “Estamos muy comprometidos, y más nosotros que somos los chicos del Club. Nos duele mucho, pero tenemos material como para poder pelearla. Mientras tengamos chances matemáticamente, no vamos a bajar los brazos”, sostuvo.

Seguidamente, al golero se le consultó por el mensaje de un Maradona que el sábado se retiró pidiéndole disculpas a la gente.

“A Diego se lo ve muy bien y con muchas ganas. Contagia mucho”, expresó Martín Arias. “Creo que los tres partidos que jugamos se vio algo distinto, se vio un Gimnasia un poco más agresivo, yendo a buscar. No tuvimos efectividad y River sí. Tiene un plantel de mucha jerarquía y ahí estuvo la diferencia”, analizó.

Antes de retirarse, el arquero también analizó el primer gol del conjunto de Núñez y la actuación de un Bologna que fue clave pese a su inactividad.

“No la volví a ver”, dijo sobre la apertura del marcador. “Son mano a mano, situaciones que patean a cinco metros. No soy de echarme culpas”, añadió. “Sí creo Bologna tuvo un partido increíble. Hacía dos años que no atajaba y todo lo que tiraron lo atajó. Contra eso no se puede”, remarcó.

Por último, Martín Arias hizo referencia a los más jóvenes y al ambiente adverso en el cual están haciendo sus primeras armas.

“No es un lindo momento para debutar. Pero tienen que entender que es una oportunidad para poder demostrar todo lo que laburaron en Inferiores”, explicó el arquero. “Uno trata de apoyarlos sabiendo que no es el mejor clima. Ellos tienen muy buenas condiciones, jugaron muy bien y estuvieron a la altura. Gimnasia siempre sacó buenos jugadores y tenemos que ir por eso”, concluyó.

“HAY QUE DARSE CUENTA DE QUE PELEAR EL DESCENSO NO ES JODA”

Por el lado de Estudiantes, Mariano Andújar fue contundente y se mostró muy molesto con el andar del equipo. Sin pelos en la lengua y fiel a su estilo, el arquero Pincha analizó la dura caída ante Arsenal en el Viaducto, que lo complica de cara al futuro.

“Al inicio pudimos hacer algo, pero después no hay mucha explicación”, comenzó diciendo. “Solamente hay que empezar a hacerse responsable cada uno de sus propios errores y de su mal partido. Empezar a darse cuenta de que pelear el descenso no es joda y ponerse las pilas”, enfatizó.

Pese a los cuestionamientos al entrenador, Andújar no se corrió del escenario y puntualizó en el rendimiento de un equipo que no levanta y que se hunde en la irregularidad.

“La culpa acá es toda nuestra (por los jugadores). Gabriel (Milito) planea los partidos perfecto, desde las imágenes hasta plasmarlo en la cancha, pero después hacemos todo mal. Que esté enojado está bien”, reconoció el ex Palermo y Nápoli de Italia.

Sobre el partido propiamente dicho, el golero sostuvo: “En el segundo tiempo, hasta el foul, que para mí no es, habíamos mejorado. Yo siempre digo que los árbitros te dan y te quitan, pero últimamente nos vienen quitando bastante. Esperemos que el próximo partido nos den algo”, reclamó.

Ya sobre el cierre, y antes de abordar el colectivo que lo trasladaría hasta City Bell, Andújar fue consultado sobre la manera de cambiar una historia que lejos está de ser ideal.

“¿Cómo se sale de este momento? Ganando. Y entrenando, obviamente. Otra manera no hay”, concluyó.

DAR EL GOLPE, ANTE OTROS DOS GOLPEADOS

Luego de una octava jornada para nada fructífera, los elencos platenses tendrán una nueva oportunidad para sumar de a tres y conseguir algo de respiro en sus sendas batallas contra los promedios y el latente descenso. Y es que los rivales que asoman para lo que será la novena fecha, no son de los más fuertes dentro de una Superliga muy lejos de lo esperado por ambos.

Gimnasia estará visitando a Godoy Cruz en Mendoza, anteúltimo en la tabla de posiciones, con apenas dos puntos más que los de Maradona. El encuentro se llevará adelante el próximo sábado, desde las 13.15 en el Malvinas Argentinas. Para dicho cruce, el “10” deberá buscar mayor profundidad en el ataque y recuperar la solidez en defensa, ya que, al igual que en las siete fechas anteriores, contra River también comenzó perdiendo y nunca lo pudo revertir.

Estudiantes, por su parte, hará las veces de local ante otro equipo que comparte su irregularidad.

Los de Gabriel Milito estarán recibiendo a Huracán, equipo que hace tres partidos que no gana, y que acumula la misma cantidad de unidades que el León: 9.

Luego del duro golpe ante Arsenal, el DT Pincha atraviesa su momento más complicado en el Club y tendrá que buscar una reacción de sus dirigidos.

Entre cuestionamientos hacia él y hacia la política de refuerzos de la CD, a Estudiantes sólo lo tranquilizará sumar de a tres frente al Globo.

Para ello, el ex Independiente meterá mano en el once intentando conseguir mayor volumen en la creación de juego, apenas uno de los puntos bajos del León.