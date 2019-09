Brancatelli quiso defenderse por el episodio en Miami pero sus compañeros lo cuestionaron

El periodista tuvo un enfrentamiento con una mujer que lo cruzó en un supermercado en Estados Unidos y el video que registró el episodio se viralizó



El periodista Diego Brancatelli se fue de vacaciones a Miami, pero su estadía en el país del norte no fue del todo amena. Es que mientas paseaba por un supermercado junto a su esposa, Cecilia Insinga y sus hijos, fue escrachado por una argentina que le recriminó por qué veraneaba en un país al cual siempre criticó.

El episodio quedó filmado y se viralizó en redes sociales, por lo que Brancatelli decidió hablar y lo hizo mediante un móvil para el programa "Intratables", del que forma parte.

"Ya no hay que discutir si puedo o no puedo estar ahí. Yo apunto a que todos los argentinos puedan acceder al lugar que se les cante, sea en Argentina o afuera, es una discusión saldada. Yo no critico a yanquilandia. Yo trabajo para viajar. Nos encanta viajar, es una de las pasiones de mi vida. Para mí ser nacional y popular es defender a los que menos tienen, tener una mirada colectiva y no individual", expresó.

Por su parte, sus compañeros repudiaron el escrache pero Debora Plager y Ceferino Reato dijeron que lo vivido podría hacer que el periodista modifique algunas actitudes.

"Yo repudio todos los escraches, ahora, ¿vos no creés que esto del escrache tiene que ver con una grieta demasiado profunda a la que vos contribuís? Llamás a otros que no piensan como vos 'antipatriotas', por ejemplo. ¿No harías una autocrítica en eso?", le lanzó Reato.

Y Bracantelli respondió: "Son dos cosas distintas, Ceferino. Sí, fui un gran aportante a la grieta y yo soy pro grieta. Yo creo que no es lo mismo blanco que negro, creo que las discusiones hay que darlas. Estoy a favor de establecer posturas, no es lo mismo estar a favor de Macri que no. Eso es la grieta, pero sin agresión".

Mientras que Plager opinó: "Repudio lo que te pasó, pero corriendo el hecho, cuando uno juega fuerte, juega fuerte. La verdad, una cosa es manifestar nuestras opiniones personales, políticas, partidarias, ideológicas, y otra cosa tener una posición agresiva respecto al que piensa distinto. Vos has hecho de eso un modo de expresión, lo has hecho acá todas las noches. Decís 'a vos te paga tal, a vos te paga cual'. Vos hiciste de ese modo agresivo y descalificador una manera de relacionarte con el otro, una manera de comunicación".

El periodista también se defendió y le dijo: "No es verdad, no comparto. Yo he sido pasional, creo que muchos de ustedes también han sido agresivos. Lo que ocurre es que cuando un kirchnerista solo ante doce personas lo hace notar, es distinto. Pero ustedes también son muy violentos diciéndole barbaridades al que no les cae simpático".