El DT ex Estudiantes que renunció a una Selección porque "se aburría"

El director técnico argentino, nacionalizado uruguayo, Gustavo Matosas acaba de presentar su renuncia a la selección de Costa Rica en la que había debutado en febrero de este año.

Pero lo más sorprendente fue el motivo que impulsó la decisión del entrenador que tuvo un paso por Estudiantes, temporadas atrás.

"En mi decisión pesa que necesito el día a día con los jugadores. Eso es lo que más pesó. No es un tema de adónde voy a ir o no, ni un tema económico... Es un tema que yo vivo el día a día. No sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido porque no tenés a los jugadores", explicó el entrenador ante la mirada sorprendida de los periodistas.