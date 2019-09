A pura emoción, Maradona fue presentado como DT de Gimnasia y ya realiza la primera práctica: "Nos vamos a jugar la vida"

El técnico aseguró que "hay compromiso" y agregó que "no voy a faltar a ningún entrenamiento". Entrenamiento a puertas a abiertas en el Bosque ante una multitud de hinchas

Diego Maradona desembarcó en la Ciudad cerca de las 13 para ser presentado formalmente como nuevo entrenador de Gimnasia en una práctica abierta para socios en el estadio del Bosque, previa a una conferencia de prensa que brindará para cientos de medios de todo el mundo en un hotel céntrico.

"Yo los quiero ayudar. Uds me ayudaron a mi y yo los quiero ayudar", le dijo Diego a los jugadores en el vestuario y rompió en llanto producto de la emoción. Ya cerca de las 13:50, su colaborador Sebastián Méndez se presentó en el campo y a las 13:55, notoriamente emocionado, Maradona ingresó al verde césped del Bosque en medio de una ovación espectacular.

"Estoy jodido de la rodilla pero no me importó venir", dijo el Diez en el circulo central y agregó "nos vamos a jugar la vida".

También aseguró que "de enfrente no digo nada,quiero ser respetuoso como no son ellos" y destacó que "este grupo a va a ser un ejemplo,por el cariño que ustedes les brindan y vamos a ganar los partidos, los vamos a ganar".

Aunque aclaró que "Yo no soy ningún mago, vengo a trabajar" y manifestó que "quiero que mis futbolistas se maten por esta gente, trabar con la cabeza si es posible".

Tras sus palabras, el capitán Lucas Licht se acercó y exhibió junto al técnico, la bandera de Argentina y el DT sentenció: "No voy a faltar a ningún entrenamiento, acá hay compromiso y el que no entrena y no corre no juega", y agregó: "acá estoy en mi casa".

PELLEGRINO: "AHORA HAY QUE ESTAR A LA ALTURA"

La elección de Gimnasia y el sí de Diego desataron una verdadera revolución en La Plata y el club logró su primer objetivo, que tal como dijo el presidente Gabriel Pellegrino fue conseguir "algo más que un entrenador, un golpe de efecto, alguien que contagiara optimismo".

El directivo, arquitecto de la vuelta del "Diez" al banco de suplentes de un club argentino después de 24 años, cerró su llegada el jueves en el primer cara a cara con el astro, después de haber mantenido reuniones con el abogado Matías Morla y luego con el representante Christian Bragarnik.

En la previa de la histórica práctica de hoy, el pope mens sana aseguró ante la prensa que más allá de las cuestiones económicas que pueden ser beneficiosas para el club, "teníamos ganas de tenerlo, lo llamamos y nos encontramos con un Diego que quería estar. Se mostró muy agradecido. El club económicamente está ordenado, no es un tema económico, estamos tranquilos y ordenados para poder tenerlo".

Asimismo, aseguró que ahora el Lobo debe estar a la altura de las circunstancias: "Que Diego nos obligue a ir por más, estamos elevando la vara para que el que venga lo siga mejorando, el incremento del número de socios ayudan, los sponsors nuevos también".

En cuanto a lo deportivo, destacó que el Diez "generó una energía positiva, y hay que estar a la altura, de infraestructura y no invadir y dejar trabajar tranquilo. No puso condicionamientos ni nada, le gusta trabajar mucho, está terminando la rehabilitación, pero hoy ya arranca a trabajar, ya está trabajando".

ENTRENAMIENTO Y CONFERENCIA

El contrato de Maradona con Gimnasia se extenderá hasta el final de la temporada 2019/2020 con una cláusula de salida en diciembre. El astro estará acompañado por Sebastián Méndez como su colaborador principal; Ángel González como ayudante de campo y el profesor Hernán Castex como preparador físico.

La presentación de Maradona será primero ante los hinchas. El estadio se abrió a las 12 y luego Diego dirigirá su primer entrenamiento que será abierto para los socios y se especula con la presencia de 20 mil espectadores para lo cual se organizó con la Aprevide un operativo de 400 efectivos policiales, más personal privado.

Concluida la práctica Maradona le hablará al público y luego se trasladará a un hotel céntrico de La Plata para brindar una conferencia ante los medios locales, del país y del mundo que ya están acreditados.

Maradona debutará como técnico el domingo 15 de septiembre en el Bosque ante Racing Club a las 11 de la mañana, aunque hay gestiones para trasladar el partido a horas de la tarde.