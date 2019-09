El cambio de Luli Salazar: de bomba sexy a analista política

La rubia sorprende con sus reflexiones sobre la actualidad aunque algunos dicen que son guionadas y prestadas

De repente dejó de hablar de “brujerías” en las redes sociales para manifestar contenidos de corte político. Luciana Salazar, que saltó a los medios por su exuberante físico y un busto enorme para su diminuto cuerpecito, ahora se desempeña como analista política y sus comentarios, muchas veces, son más acertados que los de los mismos especialistas.

Aunque entre tuit y tuit, lo que sorprende de Luli es la data que tira en sus redes. Por eso, muchos, aseguran que detrás de su cuenta oficial se esconde una mano negra que guiona y presta opiniones.

El día de las PASO, cuando los primeros datos se demoraban, la bomba tiró: “Me acaban de pasar 47/32 FF”, diciendo, claro, la ventaja que los Fernández tenían sobre Macri. Y no se equivocó.

Desde ese momento, Salazar se transformó en una fuente de consulta permanente, por sus colegas y seguidores, y la semana pasada anticipó el “cepo cheto” en referencia al control de capitales que finalmente implementó el gobierno de Mauricio Macri.

“Tengo información, nada más”, minimizó ella, diciendo que no es ni se siente una gurú de la política.

“Hay cosas que filtro porque no da. No puedo poner todo lo que me dicen. Obviamente que confío mucho en esta persona”, manifestó, en diálogo con “Los Ángeles de la Mañana”.

De todos modos, la madre de Matilda negó cambiar de carrera profesional, admitiendo que no está formada para otras tareas. “Yo no me puedo poner en el rol de periodista porque no lo soy, ni en el de politóloga”, dijo, aunque reconoció: “Me gustaría el día de mañana ponerme al frente de un programa de actualidad”.

Ahora bien, ¿quién le pasa data? Ella, fiel a su estilo, prefirió el misterio. “Con esta persona que me pasa los datos venimos hablando hace cuatro años. La primera vez le pregunté si podía publicar y me dijo que sí. Soy yo la que le pregunto. Con las elecciones yo le pregunté si tenía números y los publiqué antes de que salgan a la luz”, contó.

Pero Luli no bebe de una sola fuente. “La fuente nunca se revela, tengo tres; hay una que es la más importante de todas con la que suelo chatear todos los días. Además, tengo conocidos en la política, gente que va contando cosas”, admitió. Algunos dicen que detrás de ella está Jorge Rial, quien le guionaría sus tuits, pero ella lo negó.