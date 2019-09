Sufrió hipotermia el nadador tucumano que cruzaba el Canal de la Mancha: "El frío me ganó"

Matías Ola tuvo que suspender la travesía a mitad de camino

El nadador tucumano Matías Ola, quien iba a cruzar hoy el Canal de la Mancha, sufrió una hipotermia extrema luego de partir ayer de Inglaterra. Si bien se lo esperaba en la costa de Francia a la medianoche de nuestro país, y tras 7 horas de nado, la travesía del argentino no pudo ser.

Ola tuvo que pedir asistencia de la embarcación Louise Jane para emprender la vuelta debido a la complicación de salud que padeció al poco tiempo de haber arrancado. El nadador, nacido en Tucumán y criado en una zona rural de Orán, Salta, ya logró cruzar a nado el Canal de Catalina y la Vuelta a las Islas de Manhattan, ambos trayectos en Estados Unidos y, si concreta el cruce del Canal de la Mancha, obtendrá la Triple Corona de Aguas Abiertas, un reconocimiento otorgado por el organismo internacional World Open Water Swimming Association.

"El frío me ganó", dijo en declaraciones a la Gaceta de Tucumán. Y agregó: "Empecé a sentir un endurecimiento en las piernas, no las ponía mover. No se lo informaba a mi equipo porque pensé que era algo normal. Pero después mi cuerpo empezó a temblar y advirtieron que mis brazadas comenzaron a disminuir. Hasta que mi entrenador me acercó hasta el bote". También sostuvo que "había deportistas de otras partes del mundo que también abandonaron. Inicialmente las condiciones eran buenas, venía nadando muy cómodo. Pero después de siete horas de travesía, cuando oscureció, había mucho frío y mi cuerpo no me respondía".

El argentino aprendió a nadar recién a los 21 años y seis meses después ya era Nadador Federado Nacional, parte del Equipo Regional de Natación del NOA. Decidió, además, crear en el año 2013 la fundación "Unir el Mundo" con el objetivo de lograr a través de las travesías ayudar a los chicos que no tienen la posibilidad de acceder a una pileta o de poder viajar a Buenos Aires.

Con los tres desafíos completos y el estrecho de Gibraltar (España) que realizó en 2015, solo le quedaría unir el Canal del Norte, en Irlanda, el Canal de Tsuguru en Japón y el Estrecho de Cook de Nueva Zelanda para lograr unir los siete océanos.