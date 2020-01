"Entre los bonistas hay consenso de que la deuda es insostenible", dijo el ministro López

El ministro de Hacienda bonaerense, Pablo López, aseguró esta mañana que la deuda de la Provincia "es insostenible" y que entre los tenedores de bonos con los que ya iniciaron conversaciones "hay un consenso generalizado" de que esto es así.

"Estamos trabajando para eso, el universo de bonistas es diverso, hay fondos de inversión más grandes y más chicos, inversores particulares, venimos charlando", explicó el ministro bonaerense en una entrevista que brindó hoy, luego de que se conociera la declaración oficial de la provincia de Buenos Aires sobre la imposibilidad de hacer frente a los vencimientos en dólares del próximo 26 de enero. "Tenemos la conanza en que lo que estamos planteando es algo razonable, los bonistas con los que venimos conversando entienden la situación, hay un consenso generalizado de que la deuda es insostenible", afirmó López. "Estamos planteando que hace falta una solución integral, amplia; no es nuestra intención ir trabajando vencimiento por vencimiento, esta es una situación particular por la fecha", agregó.

“El primer paso fue la ley de emergencia. Luego, nos abrimos al diálogo,recibimos ideas, y en base a eso,sacamos esta solicitud formal de consentimiento del 75%”, destacó López.

Sin embargo, advirtió que “si no se alcanza el 75%, no se puede aplicar la enmienda por lo que no estarías en condiciones de afrontarlo. La situación de la Provincia de Buenos Aires es muy compleja, extremadamente difícil de sobrellevar.