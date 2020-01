En el día de su cumpleaños, lo prendieron fuego y está grave

Un reciente episodio de crueldad y violencia extrema viene a asentar la realidad de un año nuevo que no da respiro en la Región. Salvajes casos de violencia de género, homicidios, peleas en el Centro, siniestros viales fatales. En apenas dos semanas que lleva este 2020, se contabilizan 10 personas fallecidas y muchas más con heridas graves.

Por otra parte, llama la atención la brutalidad con la que fueron cometidos algunos de los hechos referidos, en ocasiones frente a testigos, a la luz del día y en pleno centro. Como si las consecuencias de llevar adelante tal acto no tuvieran mayor importancia.

Esa sensación es la que tiene Alejandra Fredes (51), madre de Braian Genasis (27), y que también sienten sus hermanos Federico, Brenda y Magalí. “No está muerto de milagro”, aseguró la mujer, con algo de alivio. A Braian lo prendieron fuego el miércoles último -el día de su cumpleaños- por la noche en el barrio El Churrasco, en el marco de un confuso incidente que es investigado por la Policía.

Ayer en la puerta del hospital San Roque, mientras esperaban el parte médico para saber el estado de salud del joven, dialogaron con EL DIA. Y apuntaron contra un “delincuente de la zona”, según dijeron, que conocía a la víctima “desde que eran chicos”.

LA CENA FAMILIAR QUE NO FUE

Genasis se desempeña como seguridad en una compañía de seguros que tiene sede en capital federal. “Trabaja de lunes a lunes, es un chico responsable”, acotó su hermana Magalí.

Como era su cumpleaños, ese miércoles Braian le avisó a su familia que no iba a viajar a Buenos Aires. “Me quedo acá así veo a los chicos para que me saluden y después vengo a cenar”, le avisó a su hermana. Salió a las 5 de la tarde de su casa en El Mercadito. Pasó primero por lo de María, una amiga del barrio, y luego caminó hasta lo de un primo a quien le “crió un sobrino como si fuera suyo, no tiene maldad para nada”, conforme contó éste.

Entre esa visita inicial y aproximadamente la 1.20 de la madrugada del jueves, Braian mantuvo contacto con sus allegados por medio del celular. En la casa de Alejandra lo esperaban todos para la cena. Se había reunido la familia completa y sólo faltaba él.

El tiempo transcurrió y el joven no aparecía. Como creyeron que todavía se encontraba con sus amigos, decidieron no esperarlo más y empezar a comer. Juan, que no lo había visto, preguntó por su hermano. Entonces se mensajearon con María para saber si estaban juntos, pero la chica explicó que Braian ya había partido.

Esa madrugada Magalí recibió un mensaje de WhatsApp de un conocido que trabaja en la panadería de 522 entre 116 y 117. El texto era tan increíble como alarmante: “Lo prendieron fuego a tu hermano”.

“LO ESTÁN QUEMANDO AL CHICO”

El periplo de esa tarde noche puede reconstruirse en base a los testimonios de amigos y primos a los que la víctima visitó en sus casas o encontró en la calle. En cualquier caso se pueden restringir sus pasos a dos sectores de Tolosa: El Churrasco y El Mercadito.

Lo que no está claro, y eso tendrá que definirlo la pesquisa, es qué motivó la discusión que terminó en pelea entre Genasis y su o sus atacantes.

“Lo que sabemos es todo por comentarios, pero no tenemos certezas de nada”, señalaron los allegados al damnificado. No obstante, están convencidos de que todo el incidente -o parte de él-, fue capturado por las cámaras de seguridad de la panadería de 522 entre 116 y 117, donde sucedió. Además, indicaron, “quienes lo quemaron saben que está todo filmado” porque al dueño del comercio “lo amenazaron con que lo van a matar, se tuvo que ir de su casa”.

Según manifestaron, el panadero se hallaba dentro del negocio y también vio, al menos, el resultado final de la secuencia. En esa línea, Verónica le relató a este medio que “el hombre le gritó a nuestro conocido ‘¡se prende fuego, el chico se prende fuego!’”. En ese instante el empleado giró la cabeza y observó a través de la vidriera a Genasis rodar por el piso en un intento por sofocar las llamas.

“Salieron entre varios y le daban con trapos mientras él giraba en el suelo, hasta que se apagó”, añadió Brenda. Poco después una ambulancia lo trasladó al hospital de Gonnet, donde permanece “entubado, en coma farmacológico y en terapia intensiva”, detallaron. El fuego, agregaron las fuentes, “le afectó la tráquea y un pulmón”.

Tras entrevistarse con los testigos, la Policía recabó un dato clave: el agresor vestía una campera roja y una gorra roja y blanca con visera. Asimismo, tenían el nombre y apellido. A dos cuadras de allí, en 117 entre 520 y 521, demoraron a un sujeto con esas características, pero no fue detenido.

Según los familiares de Braian, “lo conocen todos, le dicen ‘El Maldito’. Tiene un montón de causas y estuvo preso”. Magalí, por su parte, pidió “justicia” y que “atrapen a este pibe porque no puede seguir libre, va a volver a lastimar a alguien”.

La causa fue caratulada como “lesiones graves” y tomó intervención la UFI Nº 11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta.