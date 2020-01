Pol Fernández ya es refuerzo de Boca y Cardona está al caer

El volante Guillermo “Pol” Fernández, primera incorporación de Boca, fue presentado oficialmente y afirmó que Riquelme “fue fundamental” en su decisión de retornar al club.

“Todos saben mi cariño hacia Román desde muy chico. Él habló conmigo y eso fue fundamental para mi decisión y la de mi familia de volver”, dijo el santafesino de 28 años.

“Estoy muy feliz e intentaré devolver esa confianza en la cancha”, expresó Fernández en la sala de conferencias de Casa Amarilla, en la que estuvo acompañado por el presidente de la institución, Jorge Amor Ameal, y Marcelo Delgado, que pertenece a la secretaría de fútbol.

Fernández, oriundo de Granadero Baigorria, Santa Fe, llegó a préstamo sin cargo de Cruz Azul, de México, y con una opción de compra y firmó ayer su contrato que lo une por un año con Boca.

“Pol” surgió en las divisiones inferiores del club, en el que debutó en la primera división en 2012 con Julio César Falcioni, y donde jugó 24 partidos en los que convirtió dos goles.

“Me tocó estar en el club mucho tiempo y me quedó esa espinita de lograr cosas acá. Si bien conseguí una Copa Argentina me hubiese gustado estar más tiempo. Intenté trabajar, hacer mi camino y el destino me depositó acá”, dijo.

Luego comentó sobre su posible ubicación en la cancha y se refirió a cómo se encuentra físicamente.

“Cambié muchas cosas. Fui aprendiendo, ahora estoy más maduro, veo el fútbol de otra manera. Físicamente me siento bien. Hice la pretemporada en México, los tiempos son distintos, estuvimos todo diciembre de pretemporada. Miguel (Russo) decidirá si juego y en qué puesto”, manifestó.

CARDONA jugará en boca

Todo parece indicar que Edwin Cardona se convertirá en el segundo refuerzo de Boca de cara a la presente temporada.

El volante colombiano rescindió su contrato con el Monterrey, de México, y esto permitirá que las gestiones estén a punto de cerrarse para, por lo que el jugador cafetero tendría su segunda oportunidad en Boca.

Cardona tenía seis meses más de contrato con el club mexicano, pese a que en la última temporada vistió la camiseta del Pachuca.

Lo que se habría acordado es que Boca le abone la indemnización al Monterrey para que el volante pueda rescindir su vínculo. Y eso fue lo que sucedió, por eso Cardona será jugador de Boca. Falta que se haga el anuncio oficial.