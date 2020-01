Gallardo reafirmó su posición a favor del reinicio del torneo y le tiró un picante palo a Angelici

Marcelo Gallardo, técnico de River, reiteró en la conferencia de prensa su posición a favor de la reanudación de la Superliga. Además recordó cuando dijo “guardia alta” cuando le preguntaron por la presunta relación entre la empresa AySA y Boca.

“No hay que naturalizar lo que está mal”, insistió Gallardo en referencia a la intención de varios clubes de cambiar la fecha de reinicio del actual torneo. “Entiendo que se cambien algunos calendarios, incluso hay equipos que votaron la postergación del torneo sin tener jugadores convocados al Preolímpico. Debe haber otra cosa, pero no me meto. A veces cuando digo algo me siento solo”, agregó.

El entrenador de River, que el domingo jugará ante Independiente por la fecha 14 (pendiente del 2019 por coincidir con la final de la Copa Libertadores), no entendió que los directivos quisieran cambiar la fecha de la reanudación de la Superliga cuando aprobaron el calendario hace 45 días.

“Todos perdimos jugadores en la Sub-23, en mayor o en menor cantidad. Ahora vi que muchos equipos que no tenían jugadores citados votaron para que no se reanude la Superliga”, expresó.

“No es solo por mí, todos los entrenadores preparamos el equipo pensando en un calendario que se aprobó hace un mes y medio. Entiendo que se pueden cambiar cosas, pero las hubieran cambiado en el momento”, prosiguió el Muñeco Gallardo.

Con respecto a los pagos que la empresa estatal AySA le realizaba a Boca durante la presidencia de Daniel Angelici, Gallardo advirtió que “no me corresponde a mí decir nada, para eso se investiga. Para eso hay periodismo de investigación. Yo no soy un especialista. Cuando dije lo de la guardia alta, muchos aprovecharon a criticarme con esa frase, claramente no interpretando cuál era mi visión, pensamiento y sentir sobre eso”.

“Siempre estuve alerta a todo lo que pasaba, aprendí de chico que hay que estar alerta. Confío en la gente hasta que me demuestre lo contrario. Como lo hago con mi grupo de jugadores, cuerpo técnico o amigos”, añadió.

“river no está en condiciones de salir al mercado”

Gallardo admitió que River no está “en condiciones económicas de salir al mercado” y que en su opinión “no hay en el fútbol argentino un jugador como Exequiel Palacios”, vendido al Bayer Leverkusen alemán.

“Salvo que el club venda, no vamos a tener la oportunidad de comprar. Busco la mejor alternativa para reemplazar a Palacios pero en mi opinión no hay en el fútbol argentino un jugador con las características de él”, analizó.

De todas formas, el DT resaltó que “lo bueno es que pudimos sostener hasta ahora a la mayoría de los futbolistas, no es fácil sostener un plantel de esta jerarquía. No vamos a renunciar a lo nuestro, más allá de los sistemas o los jugadores que entren a la cancha”.