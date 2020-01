“Polichorros” siguen haciendo estragos: atacaron a una familia en City Bell

Gustavo Veneciano y su esposa cenaban en un conocido restaurante de La Plata cuando el llamado de uno de sus cinco hijos los impulsó a volver -aterrorizados- a su casa de City Bell, donde un rato antes había irrumpido una banda de “polichorros”. “Fue igual al caso que leímos en el diario”, dijo Gustavo, en alusión a la crónica que en la edición de ayer dio cuenta de un millonario golpe a dos jubilados en su vivienda de La Loma.

“Tenían chalecos antibala que decían ‘Policía’, pasamontañas, armas largas y eran entre cuatro y cinco”, apuntó Gustavo, en base a lo que supo por el relato de las víctimas directas de los delincuentes: cuatro de sus cinco hijos. A algunos de ellos les pegaron y amenazaron con matarlos para que revelaran dónde estaba “la plata grande”. Se llevaron unos 20 mil dólares y alrededor de 60 mil pesos. En el robo de La Loma, que fue al mediodía, sustrajeron 30 mil dólares y 190 mil pesos, y no se descarta que hayan dado -por lo menos- un golpe más.

A las 10 de la noche del viernes un grupo de encapuchados volteó a mazazos el portón de una casa de Hernández y escapó a los tiros al ver que llegaba una pareja con un bebé. Andaban en una camioneta Audi de color gris. “Los que me robaron a mí también”, sumó Veneciano. Extraoficialmente los investigadores no tienen dudas de que detrás de estos casos hay un solo grupo, “profesional, bien dateado y, probablemente con algún antecedente en la fuerza”. Por ahora no hay detenidos.

El episodio en City Bell ocurrió alrededor de las 21.30 del viernes en una casa de 21C entre 445 y 443, donde estaban los cuatro hijos de Gustavo, tres varones de 15, 17 y 19 años y una nena de 9. Escucharon golpes, y antes de que pudieran relacionarlos con el portón de madera tumbado a mazazos, estaban ya a merced de varios hombres fuertemente armados.

“A uno de mis hijos le pegaron un culatazo en un brazo, a otro algunos golpes y a uno lo empujaron contra la pared”, fue recordando Veneciano -que es agrimensor- en la charla que mantuvo con este diario. Como la menor de los cuatro tenía mucho miedo, uno de los intrusos les dijo a los hermanos que la mantuvieran en calma.

Todos terminaron encerrados, mientras los ladrones “rompían nuestra habitación” tratando de encontrar plata, explicó Veneciano, convencido de que “sabían lo que buscaban y dónde buscarlo”.

Pero en el cuarto matrimonial no hallaron efectivo, por lo que no tuvieron mejor idea que recurrir a las amenazas para obtener el dato que necesitaban. Encañonaron a los chicos y prometieron dispararles si no revelaban dónde había una caja fuerte. En el caso de La Loma, que sucedió horas antes en 29 entre 32 y 33, procedieron parecido, sólo que allí advirtieron que le cortarían un dedo a la mujer si su marido no les entregaba el efectivo. De ese modo consiguieron casi tres millones de pesos, entre pesos y dólares.

En City Bel, los hermanos les sugirieron a los ladrones buscar en las oficinas de sus padres, una de las cuales -la de la mujer, que es traductora- está en el mismo terreno de la casa, “pero al costado”, dijo Gustavo. Después de destrozar puertas y cajones encontraron una caja de metal en la que los dueños de la propiedad guardaban 20 mil dólares y 60 mil pesos, aproximadamente. “Todo duró unos 10 minutos y no se llevaron otra cosa que dinero”, dijo Gustavo, quien se quejó por la falta de iluminación en su cuadra. “Hace tres años que reclamo y nada”, lamentó.

Pese al miedo y los golpes, los chicos no necesitaron asistencia médica. Por lo que pudieron ver las víctimas, la banda escapó en un Audi que habían puesto de culata al portón del garaje, parecido al que media hora después describieron los vecinos de Hernández.

Ese hecho pasó cerca de las 22 en 519 bis y 133. “Una camioneta Audi de color gris estacionó hacia atrás en el portón del garaje. Tiraron abajo una parte y se metieron a la casa”, contó uno de los vecinos de las víctimas a este diario.

El hombre detalló que “cuando se estaban escapando, el hijo del propietario llegaba a la casa de su padre junto a su pareja y un bebé. Les dispararon pero por suerte no pasó nada”.

Según lo relatado por el vecino, de la casa se “llevaron varias cosas y también dinero en efectivo”, aunque no trascendió cuánto.

Agregó un dato más: “Hace tres días, el martes a primera hora se aparecieron tres tipos en un automóvil diciendo que eran policías queriendo entrar en la casa. Como estaba el dueño, dio aviso a la policía y escaparon sin poder cometer el robo”.

Una vecina que también se comunicó preocupada tras el hecho, agregó que “estaban encapuchados con pasamontañas.”