Congelan por 120 días las tarifas de colectivos y trenes

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Transporte, Mario Meoni, anunciaron hoy que se mantendrán las tarifas actuales de colectivos y trenes por un plazo de 120 días en el Area Metropolitana de Buenos Aires, iniciativa que beneficia aproximadamente a 15 millones de pasajeros.

Al brindar una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete señaló que el plazo de la suspensión de los aumentos se acordó con las autoridades de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y que también se comunicaron con las empresas del sector para que “sean parte de estabilizar y tranquilizar a la economía”.

“Es una medida que nos pidió el Presidente y que tiene que ver con la revisión de la política de subsidios porque es necesario eficiantizarla, transparentarla y dar mayor equidad en el reparto de fondos por parte del Estado”, subrayó Meoni.

Con la nueva resolución, que será publicada hoy por el Ministerio de Transporte, los beneficiarios de la tarifa social continuarán accediendo al descuento del 55%, que se acumula con los de la Red SUBE.

De esta manera, la tarifa mímina de colectivos en el AMBA se mantiene en $18, la del Belgrano Norte en 6,75 pesos, la de las líneas Roca y Belgrano Sur en 7,75 pesos, la del ferrocarril Urquiza en 8 pesos y la de las líneas Mitre, Sarmiento y San Martín en 12,25 pesos. El Tren de la Costa tiene un valor de 21 pesos.

La tarifa social alcanza a jubilados y pensionados, personal de trabajo doméstico, beneficiarios de las Asignaciones por Hijo y por Embarazo, de los programas Progresar, Argentina Trabaja, Ellas Hacen y del Monotributo Social, Pensiones No Contributivas y excombatientes de la Guerra de Malvinas.

Por su parte, el jefe de Gabinete especificó que "la política de revisión que estamos llevando es integral. Tiene que ver con el costo por unidad de traslado por kilómetro, también la cantidad de frecuencias necesarias por cada línea".

Durante la conferencia de prensa que encabezó y de la que fue parte el ministro de Transporte, Mario Meoni, Cafiero dijo que "en cuanto a la política tarifaria hemos hablado, por supuesto, con el resto de las provincias. Obviamente, existe la autonomía de las provincias, somos un país federal y por lo tanto no podemos exigirles a las provincias que no tomen aumentos. Lo mismo con los municipios que reciben subsidios. Sí estamos invitando a la misma resolución a las provincias y a los municipios, a sumarse a esta iniciativa de 120 días, que no son 120 días caprichosos, sino que tienen que ver con la etapa de revisión de la política de subsidios integrales que creemos que hay mucho por trabajar allí".

"Pensamos que a partir de esa revisión no necesariamente el aumento de tarifas va a ser lo que les dé solución a las cuestiones o a los problemas económicas de muchas empresas que hoy circulan en el área metropolitana principalmente, y el interior del país, en las grandes ciudades", completó el jefe de Gabinete.