VIDEO: En pleno Año Nuevo, plantas rodadoras sepultaron autos en una autopista de EE.UU.

Un inusual fenómeno tuvo lugar en las últimas horas en una autopista del estado de Washington, en Estados Unidos, que involucró a miles de plantas rodadoras, la especie que suelen verse en películas que tienen como escenario el desierto.

Empujadas por los fuertes vientos, estas bolas de ramas secas avanzaron por un sector árido del estado de Washington hasta que llegaron a una ruta llamada SR 240.

#tumblegeddon After 10 hours of SR 240 being closed last night on New Year’s Eve, it was opened around 0430 thanks to @WSDOT_East We still have one abandon car trapped in the tumbleweeds that was found at daylight, luckily no one was in it. pic.twitter.com/df7XbnqafE