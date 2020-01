Crimen en Villa Gesell: posponen para mañana la rueda de reconocimiento de los detenidos

La rueda de reconocimiento a la que serán sometidos los 11 detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa (19), el joven atacado a la salida de un boliche en Villa Gesell, fue postergada para mañana, según lo determinó la fiscal del caso, Verónica Zamboni.



Fuentes judiciales dijeron que la postergación de la medida fue a pedido de los amigos de Báez Sosa que se hallaban dentro del boliche "Le Brique" al momento en que comenzaron a ser atacados por varios rugbiers el pasado sábado a la madrugada, y que serán quienes deberán reconocer a los sospechosos en la rueda de presos.



La medida, solicitada por la fiscal Zamboni, buscará precisar cuántos de los 11 detenidos por el caso intervinieron en la agresión a Báez Sosa que terminó con su asesinato frente al boliche.



Según informaron a Telám fuentes cercanas a la causa, la hora de la rueda de reconocimiento no fue definida aun, y tampoco el lugar, debido al espacio necesario por la cantidad de personas que serán sometidas a la prueba.



Los amigos del joven asesinado pidieron postergar la medida porque ayer participaron del velatorio y la inhumación de los restos de Báez Sosa en el cementerio de la Chacarita.



En tanto, los once jóvenes oriundos de la ciudad de Zárate permanecían hoy detenidos, mientras la fiscal aguarda los resultados de distintos peritajes ordenados en el marco de la pesquisa.



Según las fuentes judiciales y policiales, cinco de los integrantes del club Arsenal Zárate Rugby se encuentran alojados en la comisaría 2a.de Villa Gesell, otros cinco en la comisaría 1a.de Pinamar y el restante, que había sido detenido en la ciudad de Zárate horas después del crimen cuando se hallaba en la casa de sus padres y que no forma parte del mismo grupo, sigue alojado en la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) gesellina.



Ayer, la casa que los diez rugbiers detenidos habían alquilado en Paseo 203, en el barrio Norte de esa localidad balnearia, fue allanada por segunda vez en busca de elementos de interés para la causa.



Los efectivos policiales junto a personal de la Fiscalía volvieron al lugar en busca de prendas de vestir y calzado que aparecen en los videos de las cámaras de seguridad que captaron a los agresores en el momento del ataque a Báez Sosa (19), dijeron las fuentes.



El crimen de Fernando ocurrió el sábado, alrededor de las 4.50, a la salida del boliche "Le Brique", en la avenida 3 y Paseo 102, en pleno centro de Villa Gesell, donde el joven estudiante de Derecho fue atacado a golpes de puño y patadas que le provocaron la muerte.