El calvario de una platense que padece cáncer: la obra social le autorizó el tratamiento pero en San Justo

"Soy Sofía Miranda, tengo 40 años y vivo en La Plata con mi hijo de 7 años. Soy viuda. Sin trabajo. Tengo cáncer hace cinco años y he pasado por muchas terapias". Así se presenta una platense en un mensaje que se viralizó en las redes sociales y en el que da cuenta del calvario que está travesando con la obra social Osecac para la realización de un tratamiento por su prolongada enfermedad. El problema, aseguró a este medio, es que le autorizaron el tratamiento para llevarlo a cabo en una clínica de San Justo, a más de 80 kilómetros de La Plata.

Sofía, quien aporta a la obra social como monotributista, explicó que el tratamiento a encarar es una radioterapia que se prolongará durante 28 días de lunes a viernes. En ese sentido, dijo que con el lugar que le asignó Osecac el traslado será "casi igual a un castigo", ya que al no contar con medios económicos ni otras forma de transporte más que el micro, debería entonces viajar a diario en el TALP, lo que representa más de 6 horas arriba del micro durante cinco días de la semana,

Sofía remarcó que "la radioterapia produce astenia, esto implica que yo todos los días realice semejante viaje en estado de debilidad absoluta; no están teniendo en cuenta que me tengo que someter a un tratamiento agresivo".

La mujer señaló que presentó reclamos ante Osecac y que incluso se acercó su abogada pero que "le negaron los papeles con lo cual no podemos avanzar". "Enviamos una carta documento pero tampoco hubo una respuesta positiva", enfatizó.

La mujer subrayó que a lo largo de los 5 años que convive con la enfermedad encaró varias terapias, que en La Plata hay dos centros aptos para sus tratamiento y que uno de estos incluso se encuentra a tan solo cuatro cuadras de su casa. Sin embargo, sostuvo que "por unos pocos pesos de diferencia Osecac me manda a San Justo". En su descargo en las redes escribió que "allá el presupuesto es más barato y no me pagan los traslados".

También destacó que "de haberme asignado un lugar La Plata ya habría empezado la radioterapia hace dos semanas", siendo que en San Justo tiene turno recién para el 28 de enero.

"Estoy bajo una ley que tienen que cumplir, tienen que ser lógicos, si tengo un centro a cuatro cuadras de mi casa, no me pueden mandar a San Justo, que requiere de varias horas al día arriba de un micro en estado de debilidad. Es un tema de salud y de humanidad", manifestó.