Berisso: inquietud e investigación por la muerte de una decena de gansos

La muerte de una decena de gansos, encontrados en la zona ribereña de Berisso, es motivo de misterio y preocupación en la Región.



El hallazgo, realizado por el vecino Gustavo Aquino, tuvo lugar en el atardecer del miércoles, cuando el hombre remaba en kayak por las aguas del canal Zunda. “Ya estaba regresando. Serían las 19.30, cuando entré al canal, que está antes del acceso al Puerto y a espaldas de la Isla Paulino. Es de difícil acceso, porque hay muchos árboles que lo cortan, pero lo cierto es que allí vi unos ocho o diez animales muertos, en un radio de 200 metros”, narró en diálogo con EL DIA.



Aquino navega habitualmente por la zona. La última vez, antes del miércoles, había sido el sábado. “Ese día no vi nada, y calculo que no tienen mucho tiempo de muertos, los animales estaban bastante frescos. Realmente me sorprendió, me dio mucha pena, porque eran parte del paisaje del lugar. No sé qué pasó, si es contaminación -lo que sería más grave por la flora y la fauna que hay en el lugar- o si los mataron”, agregó con desconcierto el vecino, que no divisó manchas de sangre en el plumaje de las aves y, a su vez, alertó haber encontrado “un par de peces muertos”.



Cabe destacar que hoy, Aquino presentó la denuncia formal ante la Municipalidad de Berisso, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y la Policía Ecológica Bonaerense para que “en forma urgente” se investigue “cuál fue el motivo de dichas muertes”.



Consultadas por este diario, fuentes comunales de la vecina localidad confirmaron que la denuncia ingresó “a última hora” por mesa de entradas del Municipio y “fue derivada al área de medio ambiente. En las próximas horas se harán las pericias pertinentes”.