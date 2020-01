Kicillof le puso fecha límite a los bonistas para que acepten la postergación del pago de la deuda

En medio de la negociación por la deuda de la Provincia de Buenos Aires para intentar evitar el default, el gobernador Axel Kicillof volvió a hablar esta mañana y reiteró que los bonistas que aún no aceptaron su propuesta le pidieron más tiempo. La idea es posponer hasta mayo el pago de U$D 250 millones del BP21, que vence este domingo.

Asimismo insistió en que el distrito no tiene los fondos para hacerse cargo de la deuda pero no brindó precisiones acerca de su se declarará en cesación de pagos, lo que podría ocurrir el 5 de febrero, que es la fecha límite.

En declaraciones a radio La Red, Kicillof sostuvo que “lo único que pedimos es esperen hasta mayo, cuando el Gobierno nacional esté más establecido en el dialogo por la deuda nacional. No es una propuesta audaz, solamente es esperen un poco más para poder hacer pie”, y agregó: “Hoy no tenemos los recursos por eso se lo decimos a los acreedores. Ellos lo saben, es algo evidente. Si no fuera sólo este vencimiento, por los que siguen que son como U$D 3.000 millones. Este año vencen U$D 2.900 millones. Les hicimos una propuesta nada sofisticada. No es que propusimos una quita".

Por otro lado ratificó que la intención es pagar intereses y no capital, en línea con lo que hará Nación. Al respecto manifestó: “No sólo no tenemos los fondos para pagar vencimientos de capital sino que hay una política, bastante razonable, de no pagar vencimientos de capital mientras se está renegociando”.

El Gobernador cerró la entrevista diciendo que “la situación que denunció el ministro (Martín) Guzmán es algo preanunciado. No hay novedades sobre lo que decimos. Ha sido un espanto como endeudaron a la Nación y la Provincia. Argentina con (Mauricio) Macri llegó a lo que ellos llamaron reperfilamiento. Los acreedores internacionales que tomaron la deuda conocen la situación. Llamamos a todos a buscar una solución ordenada, constructiva”.