La Provincia estudia pases a planta y ascensos para empleados estatales

El gobierno bonaerense comenzó a dar señales a los sindicatos en el sentido de que la negociación paritaria podría incluir, además de lo estrictamente salarial, dos discusiones que tiene que ver con las condiciones laborales de los empleados estatales.

Una de ellas se relaciona con las recategorizaciones. Hace casi cinco años que no se registran ascensos en la Provincia cuando la ley del empleado público establece promociones automáticas cada dos años.

Los últimos ascensos se produjeron en la gestión de Daniel Scioli. Como forma de compensar en parte la pérdida salarial que venían sufriendo los estatales, la administración de María Eugenia Vidal evaluó disponer recategorizaciones, pero ese plan finalmente no se cumplió.

Ahora, funcionarios de la Provincia abrieron la puerta a discutir el tema durante un encuentro que mantuvieron con dirigentes de ATE. Los ascensos implican beneficios en términos salariales. Pero también garantizan hacia el futuro la obtención de mejores condiciones jubilatorias.

Otra de las cuestiones que podría empezar a discutirse en paritarias tiene que ver con los pases a planta permanente. El gobierno de Vidal estableció un cronograma de tres años para cumplir con el trámite que involucraba a cerca de 11 mil empleados. El primer tramo se cumplió, pero quedaron pendientes los dos restantes.

Fuentes sindicales aseguran que hay 5 mil trámites frenados. Pero si se contabilizan los distintos regímenes laborales la suma superaría los 10 mil, entre ellos, becarios y monotributistas.

De estos dos temas se habló durante un encuentro que dirigentes de ATE Provincia mantuvieron con el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec.

Según trascendió, los funcionarios se comprometieron a abrir desde la semana que viene una instancia de negociación con los sindicatos para abordar tanto el tema de las recategorizaciones como de los pases a planta permanente.

Ese debate daría inicio a la paritaria, aunque por el momento la Provincia optaría por no avanzar en definiciones salariales ante la falta de definiciones en torno del Presupuesto 2020 y la ayuda financiera que recibirá de la Nación para solventar sus gastos.

En la reunión con ATE, no obstante, el gobierno de Axel Kicillof ratificó el pago de un plus a cuenta de la paritaria de 4 mil pesos. De todas formas, tal como informara este diario, aún no se definió la modalidad de pago y a qué sectores de la administración comprenderá.

“La ratificación del aumento en los mismos términos que la Nación y el anuncio de la convocatoria de una reunión formal para ratificar y comenzar a instrumentar el proceso de pase a planta permanente son dos datos que son muy importantes”, dijo el secretario general de ATE Provincia Oscar De Isasi.

Desde el gobierno de Kicillof no hubo ningún anuncio sobre medidas salariales, más allá de la declaración sobre la voluntad de pagar el plus de 4 mil pesos.

La paritaria vendrá seguramente impregnada de lo que resulte de la negociación nacional con los docentes que arrancará antes de fin de mes.

Pero además, según trascendió, tomará en cuenta la asimetría salarial que se profundizó en 2019.

Ocurre que los docentes consiguieron una cláusula de actualización automática por inflación que no obtuvieron los estatales. Según los gremios, quedaron 30 puntos por debajo del incremento del costo de vida el año pasado.