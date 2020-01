Storani criticó a Macri y dijo que su gestión "fue extremadamente mala"

El histórico dirigente Federico Storani consideró hoy "muy desafortunada" la primera aparición pública del ex presidente Mauricio Macri luego de haber finalizado su mandato, afirmó que su gestión fue "extremadamente mala" y entendió que "está muy pero muy lejos" de demostrar tener "dotes de estadista y de liderazgo" para encabezar la oposición.



"Me parece muy desafortunado que en su primera aparición, muy poco tiempo después de haber dejado el poder, sea repartir responsabilidades a diestra y siniestra como si no hubiese tenido nada que ver con la gestión", evaluó el hasta diciembre pasado vicepresidente segundo del partido a nivel nacional.



Así lo hizo en declaraciones formuladas a Radio La Red, en las que afirmó que, al realizar un balance de la gestión de Cambiemos en los últimos cuatro años, "uno no puede sacar otra conclusión que fue una gestión extremadamente mala", algo que, indicó, se puede ver claramente a partir de "índices elementales, como por ejemplo la pobreza y la inflación".



De esta forma Storani reaccionó frente a las palabras de Mauricio Macri ante un grupo de militantes, el fin de semana, en las que señaló, entre otras cuestiones, que él les había advertido a todos en su gobierno que "los mercados un día no te dan más plata" y que el país se iba a "ir a la mierda", y que todos le decían "no, tranquilo, hay que seguir".



"No hizo absolutamente ningún balance, ninguna autocrítica", remarcó Storani, para quien Macri "está muy pero muy lejos de revestir el carácter de una persona que puede tener dotes de estadista y de liderazgo".



En este sentido, opinó que un "partido histórico y con tradición" como el radicalismo "está más en condiciones" que el PRO de liderar el "bloque importante que representa a un 40 o 41 por ciento" de la población, "que es extremadamente heterogéneo y que tiene que tener un contenido profundo".



"Está más en condiciones de brindarlo un partido histórico, con tradición, en la medida que el propio partido haga un balance, una autocrítica, que una propuesta de Macri, que no tiene una historia, o una tradición, o un arraigo, y que ha demostrado en su gestión haber sido muy pero muy deficiente", sostuvo Storani.



En esta línea, insistió en señalar que "una persona que reaparece a la política tendría que haber hecho mínimamente un balance de su gestión y no repartir responsabilidades como si él no hubiese tenido nada que ver, con una gestión en la que no dejó participar al resto".



Además, al poner el acento en lo deficiente de la gestión de Macri, Storani señaló que dejó al país "con la peor inflación en los últimos 28 años" y, consultado sobre si vería viable que el ex mandatario compitiera nuevamente por la Presidencia en 2023, dijo que eso "produciría una gravisima crisis hacia el interior" de la coalición opositora.



En este punto, además, Storani buscó aclarar que, "en realidad, nunca hubo un gobierno de coalición sino una coalición electoral" porque un gobierno de coalición "significa discutir las políticas públicas esenciales", algo que "no se produjo" en el seno de Cambiemos "por falta de voluntad del gobierno del PRO y, en particular, de Mauricio Macri".



En la entrevista, también, el dirigente radical mencionó al senador Martín Lousteau como un dirigente con condiciones de liderar la oposición por tener "un diagnóstico más preciso" y "una ideología más comprometida con sectores populares".