Desconsolado: el llanto de LeBron cuando se enteró de la muerte de su amigo Kobe

La estrella de los Lakers se enteró del accidente de la 'Mamba' al bajar del avión del equipo angelino en Philadelphia y rompió en llanto.

En la noche del lunes, la estrella de la NBA LeBron James dijo estar "devastado" por la muerte de Bryant en una publicación de Instagram, en la que también prometió continuar con el legado de su amigo en los Lakers.

"Me siento aquí a tratar de escribir algo pero cada vez que lo intento comienzo a llorar de nuevo solo de pensar en ti, mi sobrina Gigi y la amistad/lazo/hermandad que teníamos", escribió.

La noticia de su muerte consternó al mundo entero, comenzando por sus propios vecinos de Los Ángeles que lo vieron jugar por 20 años.

En una plaza ubicada al frente del Staples Center, casa de los Lakers, varios altares improvisados fueron levantados en honor de la leyenda, con balones, zapatillas, gorras, flores y velas.

Los Lakers debían volver el martes al Staples Center para enfrentar a los LA Clippers, por la temporada regular, pero la NBA decidió posponer el juego a una fecha por determinar "por respeto a los Lakers, profundamente afligidos por la trágica pérdida de la leyenda del club".



LeBron James in tears exiting team plane. Someone he looked up to in Kobe! #RIP pic.twitter.com/YcX03uhSOZ