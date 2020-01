Macri fue designado presidente ejecutivo de la Fundación FIFA y Superliga lo "ve con preocupación"

El ex presidente Mauricio Macri fue designado presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, cuya junta directiva está liderada por el titular de la FIFA, Gianni Infantino.



Así lo informó la FIFA oficialmente, esta tarde, a través de un comunicado de prensa, en el que Infantino destacó que Macri "tiene el perfil ideal para liderar este proyecto que quiere poner al fútbol al servicio de la sociedad".

Por su parte, Superliga, organizadora del torneo argentino, lanzó un tuit en el que tomó su postura: "La #SAF, como integrante del fútbol argentino, ve con preocupación la reciente designación de Mauricio Macri como Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA, cuyo objetivo es contribuir a la promoción de un cambio social positivo"

Por su parte, Marcelo Tinelli y Rodolfo D'Onofrio, presidentes de San Lorenzo y River Plate, respectivamente, catalogaron como "lamentable" la designación de Mauricio Macri al frente de la Fundación FIFA.



"Me parece lamentable que una persona que sin ningún pudor y siendo PRESIDENTE, manifestó que venía diciéndole a sus colaboradores que los mercados no nos iban a dar más plata y que nos íbamos a la "mierda", hoy sea distinguido en FIFA. Triste noticia para los que amamos el fútbol", expresó Tinelli en su cuenta personal de la red social Twitter.



"Es lamentable que el ex presidente que nos dejó una deuda casi impagable, más de 50% de pobreza... enemigo de las sociedades civiles en el fútbol...y responsable de los últimos 4 años en el manejo que vive el fútbol argentino, haya sido nombrado al frente de Fundacion FIFA", escribió, por su parte, el mandamás del 'Millonario' en la misma red social.