VIDEO: El "Predator B", cómo es la poderosa aeronave no tripulada que mató al general iraní

Aunque Estados Unidos optó por no identificar al arma que usó para asesinar en Irak al general iraní Quasem Solemaini, los medios estadounidenses especializados aseguran que se trató de la joya de las aeronaves militares no tripuladas que posee el arsenal de la potencia norteamericana.

Se trata del MQ-9-Reaper, conocido también como Predator B o "asesino de los cielos", un aparato con una extensión de 20 metros entre los extremos de las alas, un largo de 11 metros, dos toneladas de peso y un costo de varios millones de dólares.

La pieza fue diseñada y construida por General Atomics Aeronautical Systems para utilizar en operaciones que apuntan a eliminar enemigos en ataque quirúrgicos, como fue el caso de Solemaini, general de los Guardianes de la Revolución y sorprendido por el ataque en cercanías de las aeropuerto de Bagdad.

La agencia EFE describió al avión no tripulado como un modelo multimisión, con techo de vuelo del 15.200 metros, autonomía de 1.850 kilómetros y pilotaje remoto que se emplea principalmente para la ejecución de objetivos en movimiento, además de como activo de inteligencia.

Pres Trump inspects MQ-9 Predator B unmanned aircraft used by @CustomsBorder to enforce border security. (Radio pool photo @GeoffRBennett) pic.twitter.com/CEq2GJL65M