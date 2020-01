En medio de rumores que lo vinculan a la Selección de Venezuela, Maradona volvió a ausentarse y se sumará el lunes

Diego Maradona, que no estuvo en el inicio de la pretemporada albiazul que se concretó ayer, volvió a faltar hoy. Y esta nueva ausencia se da en un marco repleto de rumores que lo vinculan a la Selección de Venezuela tras la partida de Rafael Dudamel.

De todos modos, el faltazo no está ligado a esa intención que existe en el conjunto Vinotinto de contratarlo a partir de los deseos de Nicolás Maduro ya que desde el Lobo se aseguró que el entrenador se sumará el lunes y que ya estaba previsto que no se presentara en estos días que pasaron. Igualmente no deja de llamar la atención que el DT no se haga presente en al menos uno de los primeros dos días del año en el cual el Lobo se jugará mucho en la pelea por el descenso.

También es necesario remarcar que Maradona no suele estar presente cuando el equipo realiza actividades físicas. Por tanto, el entrenador aún no tomó contacto con los nuevos jugadores que se sumaron como incorporaciones: Harrinson Mancilla, Jonathan Agudelo y Matías Pérez García y que hoy ya trabaron juntos con el grupo.

Por otra parte, quien sí se hizo presente hoy en el predio fue Víctor Ayala, quien ayer había justificado su ausencia por una cuestión de vuelo. El paraguayo, que sonó fuerte en Olimpia de Paraguay, por ahora seguirá vistiendo la azul y blanca.

El grupo realizó trabajos físicos de fuerza y potencia. Y completaron la práctica con ejercicios de fútbol reducido Lautaro Chávez y Brahian Alemán trabajaron diferenciado.

El plantel volverá a trabajar mañana nuevamente en horario matutino y en Estancia Chica, a puertas cerradas. Cabe destacar que de momento, el Lobo no tiene todavía amistosos confirmados y su primer partido oficial está agendado el viernes 24 ante Vélez Sarsfield, de local, por la 17ma. fecha de la Superliga. El posible juego con Universitario de Perú ya quedó descartado.