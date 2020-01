“Mis compañeros hacen que me destaque en el equipo”, dijo Bruno Pittón

El defensor de San Lorenzo Bruno Pitton dijo que sus compañeros hacen que se destaque en el equipo, del que es el goleador, con seis conquistas. “Mis compañeros hacen que me destaque”. “Le atribuyo mi presente a todos, a mis compañeros, a los cuerpos técnicos que me dirigieron. Me pidieron cosas similares respecto a la parte ofensiva”, referenció Pittón.