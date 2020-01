Triple crimen: realizan intensos rastrillajes en Melchor Romero en búsqueda del adolescente

Más de un centenar de policías realizan un rastrillaje en varias zonas de Melchor Romero intensificando la búsqueda del Exequiel Sanso, el adolescente de 17 años que no aparece tras la masacre ocurrida el 1° de enero en una vivienda de 523 entre 164 y 165.

En el extenso operativo que se realiza en la tarde del domingo, participan distintas fuerzas especiales de la Policía, tanto motorizados como en caballos. El mismo también cuenta con la participación de personal de Bomberos.

En un primer momento los procedimientos se realizaron en una cantera ubicada en 526 y 175. Luego las fuerzas se desplazaron hacia la zona de los barrios La Emilia y El Coquito. También otro de los puntos claves del operativo fue un descampado ubicado en 38 y 175. Según indicaron fuentes policiales, en esa zona un joven habría salido corriendo ante la presencia policial.

Una fuente de la investigación detalló que "una persona se evadió corriendo por lo que intensificamos hacia el lugar donde se fugó que es una zona de montes, viveros (quintas frutihortícolas) y nuevamente en la zona de la cantera".

El rastrillaje por la zona también busca el arma empleada en los crímenes. Los investigadores calculan que ninguno de los cuchillos incautados en la casa fue empleado para matar y no descartan que pudiera estar tirado en algún baldío cercano. También en la casa de 523 entre 164 y 165. Por eso, durante la tarde de ayer se vio a varios policías con machetes y desmalezadoras, trabajando en la parte de atrás de la vivienda, donde hay un cañaveral.

A su vez, en las últimas horas, se volvió al interior de la vivienda con el aporte de los peritos y de “Bruno” un perro entrenado para la detección de personas que tiene un extenso palmarés de aportes que permitieron esclarecer causas.

El fiscal Marcelo Martini reiteró que Sanso (17), no está imputado, pero remarcó que “la situación lo está tornando sospechoso” y por eso efectivos de la DDI La Plata “lo buscan casa por casa”.

LEA TAMBIÉN Sitúan a Exequiel a pocas cuadras de la casa del horror y con las manos vendadas

“No tiene dinero, debe estar por ahí dando vueltas, por qué no se presenta, no lo sé”, afirmó el fiscal, quien explicó que “la familia no habla mucho”.



Martini atribuyó esto a que aparentemente había una mala relación con la pareja de su madre y “son cosas delicadas, hay que tomarse tiempo para que hable la gente”.



Acerca de la investigación, el fiscal dijo que “hay pocos elementos de prueba” porque, por ejemplo, el o los cuchillos con los que se cometieron los crímenes no fueron encontrados y los vecinos de la cuadra dicen que no escucharon nada.



“De un lado de la casa hay un cañaveral y del otro otra casa, pero son amplias, tipo quintas. Además como era Año Nuevo, había muchos ruidos, petardos”, sostuvo el funcionario judicial.



Martini no descartó que otra persona pudo haber intervenido en el hecho, pero dijo que “están todos los números puestos en él (por el joven de 17 años) porque no viene”.