Luciana Aymar fue madre y presentó a su hijo Félix

La ahora ex jugadora de hockey, Luciana Aymar, consagrada en ocho oportunidades como la mejor del mundo, fue madre junto al ex tenista Federico González. Ambos, orgullosos, presentaron en sociedad a Félix, el primer hijo de la pareja. El niño nació en Rosario y no en Chile, como estaba previsto, debido a que se adelantó el parto por un cuadro de presión alta de la ex capitana de Las Leonas.